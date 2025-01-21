Susto nas férias

Pai só percebe que esqueceu filhas em posto de Baixo Guandu ao chegar em Colatina

Crianças de 6 e 10 anos ficaram cerca de uma hora no posto e o Conselho Tutelar, além da polícia, foram acionados para um possível abandono; entenda o caso
Wilson Rodrigues

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 15:18

Um pai percebeu que havia esquecido as filhas, de 6 e 10 anos, em um posto de combustíveis às margens da BR 259 em Baixo Guandu somente ao chegar em Colatina, cidade vizinha (a 49 km), no Noroeste do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (20). O caso mobilizou as polícias Civil e Militar, além do Conselho Tutelar, que inicialmente acreditaram se tratar de abandono. 
Para A Gazeta, a Prefeitura de Baixo Guandu informou que "duas crianças que foram momentaneamente esquecidas pelo pai durante uma viagem entre os Estados de Minas Gerais e Bahia". 
"Durante o trajeto, o pai realizou uma parada em um posto de combustível na cidade de Baixo Guandu para abastecer e utilizar o banheiro. Ao retornar ao veículo, ele acreditou que as crianças, que estavam cobertas por cobertores e travesseiros no banco traseiro, já haviam ido ao banheiro e estariam dormindo. Sem perceber a ausência delas, ele seguiu viagem", informou a prefeitura da cidade. 
De acordo com a prefeitura, "foi apenas ao chegar na cidade vizinha de Colatina que o pai percebeu que as crianças não estavam no veículo. Ele retornou imediatamente a Baixo Guandu para buscá-las". Ao retornar, procurou a Polícia Militar, que informou que as crianças já estavam sob a responsabilidade do Conselho Tutelar. A prefeitura ainda destacou que "todos os procedimentos necessários para esclarecer os fatos foram devidamente realizados".
O pai informou ao Conselho Tutelar que as crianças estavam sob sua guarda durante as férias e a viagem tinha como objetivo levá-las de volta à casa da mãe, na Bahia. Após os esclarecimentos, tanto o pai quanto as crianças foram liberados para continuar a viagem.
A secretária de Assistência Social de Baixo Guandu, Gleiciane Firme, informou que o Conselho Tutelar entrou em contato com a mãe das crianças, que demonstrou grande preocupação, mas ressaltou que o pai é reconhecido por ser uma pessoa extremamente responsável.
A Polícia Militar informou que foi acionada na noite de segunda-feira (20) para atender a uma ocorrência em um posto de combustíveis às margens da BR 259, na zona rural de Baixo Guandu.
Segundo informações, o condutor de uma caminhonete teria deixado duas crianças no local e não retornado. No posto, a equipe encontrou as crianças, uma menina de seis anos e outra de dez. A criança mais velha relatou que o pai parou no posto para abastecer o veículo e perguntou se elas queriam ir ao banheiro. Após irem ao banheiro, ao retornarem, perceberam que o carro do pai estava saindo em direção à rodovia. A menina acrescentou que já havia se passado cerca de uma hora e o pai ainda não tinha voltado. O Conselho Tutelar foi acionado para tomar as providências necessárias.
A Polícia Civil informou que tomou conhecimento do fato, cujas circunstâncias estão sendo apuradas pela Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu. O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e as crianças foram reintegradas ao pai. 

