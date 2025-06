De Vila Velha

Paciente com Mpox no ES pode ter sido infectado em show da Lady Gaga

Caso foi investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e revelado nesta sexta-feira (6) à CBN Vitória

Publicado em 6 de junho de 2025 às 18:07

Show da Lady Gaga ocorreu no dia 3 de maio na Praia de Copacabana, no Rio, com mais de 2,5 milhões de pessoas Crédito: Fabio Motta/Divulgação

Uma das cinco pessoas diagnosticadas com Mpox no Espírito Santo neste ano é de Vila Velha e pode ter sido infectada pela doença no show da Lady Gaga, ocorrido no dia 3 de maio deste ano, reunindo mais de 2,5 milhões de pessoas na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O caso foi investigado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e revelado pelo subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso, em entrevista à CBN Vitória, na manhã desta sexta-feira (6).>

“O que a gente notou agora foi que, nesse show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro, tinha um caso confirmado lá. E um caso desse nosso, de Vila Velha, é um paciente que foi para esse show. Os outros, a gente investigou, mas não conseguiu informações para fazer o vínculo epidemiológico”, destaca.>

A Sesa detalhou à reportagem de A Gazeta que o próprio paciente informou que esteve em um show internacional no Rio de Janeiro e que havia relatos de pessoas com caso positivo de Mpox. Ele concluiu que se contaminou na festa. Ao retornar ao Estado, teve contato com outra pessoa, que está sendo acompanhada pelas equipes de saúde.>

O subsecretário explicou que basta o contato da pele com uma ferida provocada pelo vírus para se contaminar.>

>

“Se você está com Mpox e tem algum contato de encostar pele com pele, vai se infectar. No caso de uma criança, por exemplo, pode ser que a pessoa pegue ela no colo e encoste aquela bolinha. Solta aquele líquido e vai contaminar. Se teve contato, o risco de contaminação é muito grande”, alerta.>

Até o momento, o Estado confirmou cinco casos em quatro municípios: Vila Velha (2), Guarapari (1), Pedro Canário (1) e Linhares (1), que registrou a doença pela primeira vez, no início desta semana. Outros 14 estão em investigação, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde.>

Número de casos confirmados por ano no Espírito Santo>

2022: 202

202 2023: 20

20 2024: 12

12 2025: 5 >

De acordo com Orlei Cardoso, quem for contaminado pode manifestar as primeiras reações em até 20 dias. Os principais sintomas da doença incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, aumento de gânglios (ínguas) e erupções cutâneas, como bolhas, feridas e lesões em mucosas.>

Após a manifestação de sintomas como erupções na pele, no período em que as crostas desaparecem, a pessoa doente deixa de transmitir o vírus a outras pessoas. As erupções na pele geralmente começam dentro de um a três dias após o início da febre, mas, às vezes, podem aparecer antes. >

