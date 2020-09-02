Espírito Santo possui 78 cidades e contabiliza mais de 3,1 mil mortes pela Covid-19. No entanto, dois municípios não registraram óbitos provocados pela doença Crédito: Geraldo Neto | Arte | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Os segredos de Brejetuba e Iconha, cidades do ES sem mortes por coronavírus

ICONHA

Igreja matriz de Santo Antônio, no Centro de Iconha Crédito: Divulgação

Iconha , município da região Sul do Espírito Santo , tem pouco mais de 14 mil habitantes, segundo dados mais atuais do IBGE. Por lá, as famosas barreiras sanitárias adotadas em dezenas das 78 cidades capixabas nem foram montadas. Para o secretário da Saúde local, Fabriciano Muniz Mongin, a conscientização da população em relação aos protocolos para evitar o contágio da doença, como distanciamento social e uso de máscaras, é o que fez a diferença.

"Independentemente de qualquer ação por parte das autoridades, se não houver a empatia da população, não iria adiantar. As pessoas são a peça principal que ajudam a não termos casos graves e mortes até agora na cidade" Fabriciano Muniz Mongin - Secretário da Saúde de Iconha

Já estamos em setembro e Iconha contabilizou apenas 449 casos de Covid-19. Destes, apenas quatro ainda estão com o vírus e seguem em tratamento domiciliar. Uma única pessoa está internada.

O município adquiriu mais 1,6 mil testes rápidos da Covid-19 para continuar testando moradores com sintomas, além dos servidores da saúde.

No mês de julho, quando a cidade já se destacava pelos bons índices no enfrentamento à pandemia, a diretora da Vigilância Epidemiológica, Leiliani Guedes, também atribuiu à testagem um dos segredos. Para ela, a ausência de mortes é atribuída às estratégias de testagem e à criação do centro de referência para a Covid-19, no qual todos pacientes com síndrome gripal eram diagnosticados precocemente e assinavam um termo aderindo ao isolamento.

Além dessa dinâmica, Iconha não possui sistema de transporte público e conta com uma equipe de desaglomeradores, que fica nas ruas para evitar a reunião de pessoas em locais públicos.

BREJETUBA

Brejetuba é conhecida como Cidade Nacional do Café Crédito: Prefeitura Municipal de Brejetuba

Brejetuba, município da região Serrana do Estado com aproximadamente 12 mil habitantes, começou o mês de setembro com 413 casos de coronavírus, dos quais 401 são pessoas já curadas. As demais seguem em isolamento, sem complicações.

Grande parte da população vive na zona rural, o que já indica um maior distanciamento social e poucas aglomerações. A produção de café é a principal atividade econômica por lá. Para a prefeitura, os bons resultados na cidade são fruto da grande testagem da doença. Mais de 5 mil testes foram realizados no município, com foco em profissionais de saúde e pessoas mais vulneráveis ao contágio, como, por exemplo, comerciantes, servidores públicos e empresas com muitos funcionários.

Pela peculiaridade da cidade que respira café , a prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realizou o cadastramento de todos os profissionais que vieram de fora para a colheita do grão em Brejetuba, número estimado em 5 mil trabalhadores. Eles geralmente permanecem por três meses no município.