Os detalhes do resgate de criador do Macakids e amigo de pesca que sumiram no ES

"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ).

Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES.

Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."