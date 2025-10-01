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Ponto a ponto

Os detalhes do resgate de criador do Macakids e amigo de pesca que sumiram no ES

Maikel Araujo dos Santos e Ronald Menezes ficaram à deriva por dois dias e foram vistos e resgatados nesta terça-feira (30) por ocupantes de uma embarcação em São João da Barra (RJ)

Publicado em 30 de Setembro de 2025 às 21:17

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

30 set 2025 às 21:17

Atualização

01/01/2025 - 5:00
Após o resgate, a dupla explicou que Ronald não era o piloto da lancha e auxiliava Maikel durante os mergulhos. Desta forma, a reportagem e o título foram atualizados.
Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o montador de móveis Ronald Menezes receberam uma nova chance de viver ao serem encontrados e resgatados com vida no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (30). Eles haviam desaparecido no domingo (28), quando saíram para pescar na embarcação Monkey Sub, em Anchieta, no litoral do Espírito Santo, e ficaram dois dias à deriva em alto-mar após uma pane no sistema elétrico do barco.
A experiência com pesca marítima ajudou a dupla a sobreviver. Para fortalecer o corpo e manter a energia até serem encontrados, o empresário e o amigo comeram peixe cru que eles mesmo pescaram e racionam água potável. A estratégia deu certo e Maikel e Ronald foram levados para terra firme após serem avistados e resgatados por ocupantes de uma embarcação a serviço da Petrobras no litoral de São João da Barra, no Rio de Janeiro.

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Eles chegaram ao Espírito Santo por volta das 4h da madrugada desta quarta-feira (1º), transportados pelo Corpo de Bombeiros capixaba após passarem por avaliação médica.

Passo a passo sobre o resgate

  • No final desta tarde de terça-feira (30) o navio mercante Santos Supplier, da empresa Bram, a serviço da Petrobras, foi fundeado no Porto de Açu, em São João da Barra (RJ);
  • Às 17h30, ao retomar o trabalho, o comandante do Santos Supplier avistou a embarcação Monkey Sub com tripulantes sinalizando e pedido por socorro;
  • Ao se aproximar da Monkey Sub, o comandante encontrou Maikel e Ronald, que estavam a cerca de 2 milhas (3,2 km) do Porto de Açu (RJ) em direção a alto-mar; 
  • Para retirá-los do mar, a tripulação do Santos Supplier puxou a Monkey Sub para contrabordo e resgatou a dupla;
  • A bordo do Santos Supplier, Maikel e Ronald informaram que houve uma pane no sistema elétrico da embarcação, o que os deixou à deriva.
  • Sob escolta da Marinha do Brasil, Maikel e Ronald chegaram por volta de 20h30 ao Porto de Açu (RJ) – para onde também foi rebocada a Monkey Sub.
Resgate
Após serem resgatados, a dupla que saiu de Anchieta para pescar recebeu comida e bebida na embarcação de onde foram avistados Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Ventos mostraram direção

O tenente Malacarne, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, contou que os estudos de ventos e correntes feitos pelas equipes da corporação, da Capitania dos Portos e da Marinha do Brasil já haviam indicado que o barco estaria em direção ao litoral do Rio de Janeiro.
As análises nos ajudaram, mostrando os ventos e as correntes registradas na tarde de domingo (28), quando eles desapareceram. A Capitania dos Portos ajudou bastante. As correntes mostraram que eles poderiam passar por São Tomé (RJ) e seguir para o Rio de Janeiro devido ao vento noroeste
Malacarne - Tenente do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo
A Marinha do Brasil também se manifestou sobre o resgate da dupla, que mobilizou Corpo de Bombeiros, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e até avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Veja abaixo a nota na íntegra:

Marinha do Brasil | Nota na íntegra

"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ). 

Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES. 

Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."

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