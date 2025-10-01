Os detalhes do resgate de criador do Macakids e amigo de pesca que sumiram no ES

Atualização
Passo a passo sobre o resgate
- No final desta tarde de terça-feira (30) o navio mercante Santos Supplier, da empresa Bram, a serviço da Petrobras, foi fundeado no Porto de Açu, em São João da Barra (RJ);
- Às 17h30, ao retomar o trabalho, o comandante do Santos Supplier avistou a embarcação Monkey Sub com tripulantes sinalizando e pedido por socorro;
- Ao se aproximar da Monkey Sub, o comandante encontrou Maikel e Ronald, que estavam a cerca de 2 milhas (3,2 km) do Porto de Açu (RJ) em direção a alto-mar;
- Para retirá-los do mar, a tripulação do Santos Supplier puxou a Monkey Sub para contrabordo e resgatou a dupla;
- A bordo do Santos Supplier, Maikel e Ronald informaram que houve uma pane no sistema elétrico da embarcação, o que os deixou à deriva.
- Sob escolta da Marinha do Brasil, Maikel e Ronald chegaram por volta de 20h30 ao Porto de Açu (RJ) – para onde também foi rebocada a Monkey Sub.
Ventos mostraram direção
Marinha do Brasil | Nota na íntegra
"A Marinha do Brasil (MB), por meio do Comando do 1º Distrito Naval, informa que, hoje (30), foram encontrados com vida os tripulantes da embarcação "Monkey Sub", que estavam desaparecidos desde o último domingo. Os dois homens foram resgatados por um rebocador offshore que se encontrava operando nas proximidades da área de busca e serão recebidos ainda nesta terça-feira por uma equipe da Agência da Capitania dos Portos em São João da Barra (RJ).
Participaram da operação de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha a Corveta "Caboclo", o Navio Patrulha “Gurupi, embarcações da Capitania dos Portos do Espírito Santo, uma aeronave SC105 da Força Aérea Brasileira, além de equipes e meios do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do ES.
Por fim, cabe destacar que a Marinha incentiva e considera importante a participação da sociedade, que pode ser feita pelos telefones 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio) e (027) 2124-6526 (diretamente com a CPES para outros assuntos, inclusive denúncias). Também estão disponíveis o e-mail [email protected] e o aplicativo "NavSeg", que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares Android e iOS."