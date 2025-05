Transmitida por mosquito

Oropouche: Colatina registra a primeira morte do ES em 2025

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) disse que a vítima é um homem de 52 anos, com histórico de hipertensão e cardiopatia; morte ocorreu no dia 16 de janeiro

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, nesta segunda-feira (19), a primeira morte por Oropouche em 2025 no Espírito Santo — e a segunda registrada no Estado desde o surgimento dos casos em 2024. Se trata de um homem de 52 anos, morador de Colatina , com histórico de hipertensão e cardiopatia. Segundo a pasta, o óbito ocorreu no dia 16 de janeiro deste ano e a infecção pelo vírus foi confirmada por exame de RT-PCR. O nome da vítima não foi divulgado. >

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, os primeiros casos da doença no Espírito Santo "foram detectados em abril de 2024, e o primeiro óbito pela doença confirmada em 10 de dezembro daquele ano. Em 2025, o Espírito Santo soma 6. 524 casos confirmados de Oropouche e um óbito, com taxa de letalidade de 0,01%".>

O Ministério da Saúde disse que a transmissão do Oropouche" é feita principalmente pelo inseto conhecido como Culicoides paraensis (maruim). Após picar uma pessoa ou animal infectado, o vírus permanece no inseto por alguns dias. Quando o inseto pica uma pessoa saudável, pode transmitir o vírus", informou o ministério. >

Sintomas e diagnóstico

De acordo com o Ministério da Saúde, os sintomas do Oropouche "são parecidos com os da dengue: dor de cabeça intensa, dor muscular, náusea e diarreia. Nesse sentido, é importante que profissionais da área de vigilância em saúde sejam capazes de diferenciar essas doenças por meio de aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais e orientar as ações de prevenção e controle".

Conforme o ministério, o diagnóstico é clínico, epidemiológico e laboratorial. "Todo caso com diagnóstico de infecção pelo Oropouche deve ser notificado. O Oropouche compõe a lista de doenças de notificação compulsória, classificada entre as doenças de notificação imediata, em função do potencial epidêmico e da alta capacidade de mutação, podendo se tornar uma ameaça à saúde pública", informou.