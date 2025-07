Norte do ES

Órgãos flagram estrada de 100m aberta em área de mata em Conceição da Barra

Segundo o Iema, suprimir vegetação sem autorização prévia configura infração e crime ambiental, com punições que incluem multa, detenção e recuperação da área

Um proprietário rural será autuado e responsabilizado por abrir uma estrada de 100 metros em uma floresta de restinga na localidade de Meleiras, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. A infração foi flagrada na segunda-feira (7) durante uma ação conjunta de fiscalização realizada por equipes do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e da Polícia Militar Ambiental, e foi divulgada na terça-feira (8). Segundo o Iema, houve uma “supressão de floresta de restinga em Área de Proteção Ambiental (APA)”.>