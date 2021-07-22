Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre mandados no ES e MG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagou a Operação Lock Down contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de donheiro. O objetivo é cumprir 13 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte.
Os mandados e as prisões são cumpridos em Belo Horizonte, em Minas Gerais; em Macaé, no Rio de Janeiro; e em Vitória e Serra, no Espírito Santo.
No Espírito Santo, segundo o Ministério Público Estadual, durante o cumprimento de um mandado de busca no município da Serra, um dos alvos tentou destruir o celular e jogar fora, mas os policiais conseguiram recuperar o aparelho.
INVESTIGAÇÃO
Ao longo das investigações foram apreendidos da organização criminosa cerca de R$ 1 milhão em espécie, 40kg de cocaína e 500kg de maconha.
“O grupo era responsável pela distribuição e abastecimento de drogas para os aglomerados da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de Vitória, no Espírito Santo, e contava ainda com o apoio de uma advogada, que prestava assessoria jurídica ao líder da organização, que também passava informações sobre investigações em andamento e sobre dados disponíveis em bancos de acesso restrito”, informou o Ministério Público de Minas Gerais.
A operação contou com a participação de cinco promotores de justiça de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 91 policiais militares de Minas Gerais, 9 policiais militares do Espírito Santo e 8 policiais militares do Rio de Janeiro.
A operação foi batizada de Lock Down em alusão ao cerco promovido para o encerramento das atividades da organização criminosa, comandada de dentro do sistema prisional, uma vez que seu principal líder está preso em Minas Gerais.
Atualização
22/07/2021 - 2:18
Matéria foi atualizada com informações do Ministério Público do Espírito Santo sobre a ações realizadas no Estado.