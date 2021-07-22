Operação contra tráfico e lavagem de dinheiro cumpre mandados no ES e MG Crédito: Alex Lanza/MPMG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagou a Operação Lock Down contra o tráfico interestadual de drogas e lavagem de donheiro. O objetivo é cumprir 13 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte.

Os mandados e as prisões são cumpridos em Belo Horizonte, em Minas Gerais; em Macaé, no Rio de Janeiro; e em Vitória e Serra, no Espírito Santo.

No Espírito Santo, segundo o Ministério Público Estadual, durante o cumprimento de um mandado de busca no município da Serra, um dos alvos tentou destruir o celular e jogar fora, mas os policiais conseguiram recuperar o aparelho.

INVESTIGAÇÃO

Ao longo das investigações foram apreendidos da organização criminosa cerca de R$ 1 milhão em espécie, 40kg de cocaína e 500kg de maconha.

“O grupo era responsável pela distribuição e abastecimento de drogas para os aglomerados da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de Vitória, no Espírito Santo, e contava ainda com o apoio de uma advogada, que prestava assessoria jurídica ao líder da organização, que também passava informações sobre investigações em andamento e sobre dados disponíveis em bancos de acesso restrito”, informou o Ministério Público de Minas Gerais.

A operação contou com a participação de cinco promotores de justiça de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 91 policiais militares de Minas Gerais, 9 policiais militares do Espírito Santo e 8 policiais militares do Rio de Janeiro.

A operação foi batizada de Lock Down em alusão ao cerco promovido para o encerramento das atividades da organização criminosa, comandada de dentro do sistema prisional, uma vez que seu principal líder está preso em Minas Gerais.

Atualização Matéria foi atualizada com informações do Ministério Público do Espírito Santo sobre a ações realizadas no Estado.