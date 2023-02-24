Obras do Complexo Viário de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Os motoristas que trafegam pela Rodovia das Paneleiras devem ficar atentos, pois a via será interditada neste final de semana devido ao avanço das obras do novo Trevo de Carapina , na Serra . A interdição acontecerá na altura do Apart Hospital, em toda a pista do sentido Sul (Vitória), em dois momentos:

Entre as 22h desta sexta-feira (24) e as 5h do sábado (25);

Entre as 22h deste sábado (25) e as 5h do domingo (26).

A recomendação da Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que os motoristas que estiverem na Serra sigam pela Avenida João Palácio e, em seguida, pela Avenida Norte Sul – chegando, assim, à Capital . A pista no sentido Norte (Serra) não será interditada.

A pasta destacou que as interdições são fundamentais para o lançamento das vigas de sustentação do assoalho e da estrutura de apoio das formas das lajes do viaduto.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar , as guardas municipais de Vitória e Serra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestarão apoio à equipe responsável pela obra, orientando os condutores no trecho durante os momentos de interdição.

Your browser does not support the audio element. Obras em Carapina: trânsito será interditado no final de semana; entenda

Obras do Complexo de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina começaram no início do ano passado. Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de um viaduto e outras melhorias na região – uma das principais ligações entre os municípios de Vitória e Serra.

Obras avançam no Complexo Viário de Carapina

O trecho da Rodovia das Paneleiras passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101) até a Avenida Fernando Ferrari. Também serão implantados novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. Além disso, a região receberá obras de urbanização, praça, ciclovias e semáforos inteligentes.