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Obras em Carapina: trânsito será interditado no final de semana; entenda

Tráfego será totalmente interditado no sentido Vitória, na altura do Apart Hospital; interdições acontecerão no sábado (25) e no domingo (26)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 fev 2023 às 09:11

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 09:11

Obras do Complexo Viário de Carapina
Obras do Complexo Viário de Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Os motoristas que trafegam pela Rodovia das Paneleiras devem ficar atentos, pois a via será interditada neste final de semana devido ao avanço das obras do novo Trevo de Carapina, na Serra. A interdição acontecerá na altura do Apart Hospital, em toda a pista do sentido Sul (Vitória), em dois momentos:
  • Entre as 22h desta sexta-feira (24) e as 5h do sábado (25);
  • Entre as 22h deste sábado (25) e as 5h do domingo (26).
A recomendação da Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) é que os motoristas que estiverem na Serra sigam pela Avenida João Palácio e, em seguida, pela Avenida Norte Sul – chegando, assim, à Capital. A pista no sentido Norte (Serra) não será interditada.
A pasta destacou que as interdições são fundamentais para o lançamento das vigas de sustentação do assoalho e da estrutura de apoio das formas das lajes do viaduto.
O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, as guardas municipais de Vitória e Serra e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prestarão apoio à equipe responsável pela obra, orientando os condutores no trecho durante os momentos de interdição.
Obras em Carapina: trânsito será interditado no final de semana; entenda

Obras do Complexo de Carapina

As obras do Complexo Viário de Carapina começaram no início do ano passado. Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, as intervenções contemplam a construção de um viaduto e outras melhorias na região – uma das principais ligações entre os municípios de Vitória e Serra.

Obras avançam no Complexo Viário de Carapina

O trecho da Rodovia das Paneleiras passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno (BR 101) até a Avenida Fernando Ferrari. Também serão implantados novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. Além disso, a região receberá obras de urbanização, praça, ciclovias e semáforos inteligentes.
Inicialmente a previsão era que a construção fosse concluída em dezembro do ano passado – o que não aconteceu. No entanto, atualmente, as obras estão avançadas e se encontram na terceira e última fase desde meados de janeiro deste ano. O objetivo é melhorar o trânsito na região.

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