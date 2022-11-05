Obras eliminam risco de incêndio e desabamento no Mercado da Vila Rubim

Após cerca de oito meses de obras, o Mercado da Vila Rubim, em Vitória, está em plena atividade, comercializando pescados e frutos-do-mar. As intervenções foram realizadas para eliminar o risco iminente que havia de desabamento e incêndio no prédio, devido à estrutura antiga e sem manutenção.
Em novembro do ano passado, a Justiça havia determinado um prazo de 30 dias para que comerciantes e moradores desocupassem o espaço, porque laudos da Defesa Civil apontavam os riscos para quem frequentava e trabalhava no mercado, que funciona há 53 anos no local.
Se não bastassem esses problemas, em março deste ano usuários de drogas depredaram o espaço, quando o imóvel já havia sido parcialmente desocupado e interditado para o início das obras. Depois de algumas polêmicas, foram finalmente feitas intervenções estruturais.
"O prédio estava com várias infiltrações, instalação elétrica muito ruim, defasada, e sobrepeso na parte superior. Isso tudo foi resolvido. O local agora está mais seguro, melhor para gente trabalhar", pontuou Mário José de Almeida, presidente da Associação do Comércio de Pescado da Vila Rubim, em entrevista à TV Gazeta.
Mário José disse que agora serão preparadas outras melhorias. "A primeira fase da obra foi reestruturar o mercado. Tirar as essas deficiências, esses vícios com risco de incêndio e desabamento. Isso, graças a Deus, foi eliminado. (Agora) a gente está dialogando com a prefeitura para elaboração do projeto de embelezamento, melhorando mais a estética."