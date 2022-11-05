Obras eliminam risco de incêndio e desabamento no Mercado da Vila Rubim

"O prédio estava com várias infiltrações, instalação elétrica muito ruim, defasada, e sobrepeso na parte superior. Isso tudo foi resolvido. O local agora está mais seguro, melhor para gente trabalhar", pontuou Mário José de Almeida, presidente da Associação do Comércio de Pescado da Vila Rubim, em entrevista à TV Gazeta.

Mário José disse que agora serão preparadas outras melhorias. "A primeira fase da obra foi reestruturar o mercado. Tirar as essas deficiências, esses vícios com risco de incêndio e desabamento. Isso, graças a Deus, foi eliminado. (Agora) a gente está dialogando com a prefeitura para elaboração do projeto de embelezamento, melhorando mais a estética."