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Comércio de pescados

Obras eliminam risco de incêndio e desabamento no Mercado da Vila Rubim

O imóvel onde são comercializados peixes e frutos-do-mar passou por reforma estrutural, oferecendo mais segurança a comerciantes e clientes
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 nov 2022 às 18:56

Publicado em 05 de Novembro de 2022 às 18:56

Profissionais do Crea-ES realizaram vistoria no Mercado de Peixes da Vila Rubim, em Vitória
O Mercado da Vila Rubim, em Vitória, está aberto ao público Crédito: Crea-ES
Após cerca de oito meses de obras, o Mercado da Vila Rubim, em Vitória, está em plena atividade, comercializando pescados e frutos-do-mar. As intervenções foram realizadas para eliminar o risco iminente que havia de desabamento e incêndio no prédio, devido à estrutura antiga e sem manutenção. 
Em novembro do ano passado, a Justiça havia determinado um prazo de 30 dias para que comerciantes e moradores desocupassem o espaço, porque laudos da Defesa Civil apontavam os riscos para quem frequentava e trabalhava no mercado, que funciona há 53 anos no local.
Se não bastassem esses problemas, em março deste ano usuários de drogas depredaram o espaço, quando o imóvel já havia sido parcialmente desocupado e interditado para o início das obras. Depois de algumas polêmicas, foram finalmente feitas intervenções estruturais.
"O prédio estava com várias infiltrações, instalação elétrica muito ruim, defasada, e sobrepeso na parte superior. Isso tudo foi resolvido. O local agora está mais seguro, melhor para gente trabalhar", pontuou Mário José de Almeida, presidente da Associação do Comércio de Pescado da Vila Rubim, em entrevista à TV Gazeta. 
Mário José disse que agora serão preparadas outras melhorias. "A primeira fase da obra foi reestruturar o mercado. Tirar as essas deficiências, esses vícios com risco de incêndio e desabamento. Isso, graças a Deus, foi eliminado. (Agora) a gente está dialogando com a prefeitura para elaboração do projeto de embelezamento, melhorando mais a estética."

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