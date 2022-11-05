Curto-circuito em árvore de Natal causa incêndio em imóvel de Vila Velha

TV Gazeta, um casal e uma bebê estavam no local, mas não ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio. Um incêndio ocorreu em um apartamento na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha , por volta das 18h30 desta sexta-feira (4). Conforme apuração do repórter Caique Verli, da, um casal e uma bebê estavam no local, mas não ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio.

À reportagem, a família contou que as chamas começaram após um curto-circuito na árvore de Natal. O incidente aconteceu assim que eles colocaram o objeto natalino na tomada, para um ensaio fotográfico que realizando no ambiente. Segundo a família, as chamas destruíram a sala do apartamento.

Pelo apartamento vizinho

Na manhã deste sábado (5), o a assessoria do Corpo de Bombeiros informou, em nota, que a corporação foi acionada para uma ocorrência de incêndio em edificação no bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, na noite desta sexta-feira (4). Uma equipe foi acionada e, no local, foi constatado que se tratava de um incêndio em um apartamento, no terceiro andar.

O fogo, segundo a assessoria, estava confinado na sala do imóvel e já havia consumido todo o ambiente. Devido à fumaça densa e escura, não havia visibilidade, de modo que a equipe teve que acessar o apartamento vizinho e, utilizando equipamentos de segurança e o sistema hidráulico da edificação, efetuou o combate, debelando o incêndio.

Em seguida, a equipe providenciou uma ventilação forçada para eliminar a fumaça do ambiente e consecutivamente realizar o rescaldo. Não houve feridos, nem solicitação de perícia, finalizou a nota dos Bombeiros