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Em Vitória

Obras de condomínio no terreno da Privilège devem começar em julho, diz construtora

Projeto foi liberado pela Prefeitura de Vitória e empreendimento deve contar com unidades de alto padrão, com áreas entre 430 a 530 m²

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 09:36

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

28 fev 2024 às 09:36
Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória
Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A obra do condomínio de luxo que será construído no lugar onde hoje está situado o Privilège Vitória deve começar no segundo semestre de 2024. A TMA Construtora e Incorporadora, atual proprietária do espaço na Alameda Ponta Formosa, na Praia do Canto, na Capital, informou que realizou acordo judicial com o antigo locatário do imóvel, e as partes chegaram a um consenso para desocupação do terreno de 3.800 metros quadrados (m²).
Com isso, a casa de shows Privilège, que anunciou o fim de suas atividades no local no último domingo (25), deve ceder o espaço até o mês de julho.
Segundo a TMA Construtora, o projeto foi aprovado pela Prefeitura de Vitória, e o Albayat Residence vai contar com unidades de alto padrão, com áreas entre 430 a 530 m².
“Informamos que a obra licenciada se encontra em terreno alodial sem ser de marinha, que a construção do empreendimento se dá em terreno urbano conforme Plano Diretor Urbano (PDU) e as áreas de preservação permanente serão mantidas”, divulgou a TMA.

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O condomínio

Segundo a construtora, o projeto, que contempla o primeiro condomínio residencial privativo em uma península na Ilha de Vitória, será lançado de forma oficial ao público em até 90 dias. A expectativa é que o Albayat Residence conte com casas triplex, de 430 m² a 530 m², com elevador, garagem, espaço gourmet privativo, piscina privativa de borda infinita e vista panorâmica para o mar.
Além disso, contará com extenso espaço comum de lazer e segurança 24 horas, entre outras comodidades, bem como repavimentação e paisagismo ao longo de toda a Alameda Ponta formosa, parte integrante da aquisição do terreno.

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