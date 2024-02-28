Obras de condomínio no terreno da Privilège devem começar em julho, diz construtora

Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A obra do condomínio de luxo que será construído no lugar onde hoje está situado o Privilège Vitória deve começar no segundo semestre de 2024. A TMA Construtora e Incorporadora, atual proprietária do espaço na Alameda Ponta Formosa, na Praia do Canto , na Capital , informou que realizou acordo judicial com o antigo locatário do imóvel, e as partes chegaram a um consenso para desocupação do terreno de 3.800 metros quadrados (m²).

Segundo a TMA Construtora, o projeto foi aprovado pela Prefeitura de Vitória , e o Albayat Residence vai contar com unidades de alto padrão, com áreas entre 430 a 530 m².

“Informamos que a obra licenciada se encontra em terreno alodial sem ser de marinha, que a construção do empreendimento se dá em terreno urbano conforme Plano Diretor Urbano (PDU) e as áreas de preservação permanente serão mantidas”, divulgou a TMA.

O condomínio

Segundo a construtora, o projeto, que contempla o primeiro condomínio residencial privativo em uma península na Ilha de Vitória, será lançado de forma oficial ao público em até 90 dias. A expectativa é que o Albayat Residence conte com casas triplex, de 430 m² a 530 m², com elevador, garagem, espaço gourmet privativo, piscina privativa de borda infinita e vista panorâmica para o mar.