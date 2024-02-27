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Obras

Polo gastronômico vai ganhar cara nova em Cariacica; veja como ficará

Prefeitura vai dar a ordem de serviço para revitalização do local, que ganhará nova infraestrutura e atrativos para a população

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 17:33

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

27 fev 2024 às 17:33
Polo gastronômico vai ganhar cara nova em Cariacica; veja como ficará
Projeção do polo gastronômico de Vila Palestina, em Cariacica, após revitalização Crédito: Prefeitura de Cariacica
O polo gastronômico de Vila Palestina, em Cariacica, vai passar por revitalização. A ordem de serviço para as obras, com custo estimado em R$ 3, 96 milhões, será dada nesta quarta-feira (28).
As intervenções no polo gastronômico, situado na Avenida Jerusalém, preveem a implantação de nova pavimentação, a instalação de seis parklets para momentos de convivência, a criação de uma nova praça, o aumento das vagas de estacionamento, a introdução de brinquedos modernos e a implementação de iluminação em LED.
O espaço, segundo o secretário municipal de Obras Weverton Moraes, ainda terá mesas, pergolados, bicicletário, paisagismo, acessibilidade e calçada cidadã.
"O lugar será totalmente revitalizado e terá uma cara nova. O investimento não será apenas na praça, mas em toda a área do polo gastronômico", ressalta o prefeito Euclério Sampaio. 
Polo gastronômico vai ganhar cara nova em Cariacica; veja como ficará

Polo gastronômico vai ganhar cara nova em Cariacica; veja como ficará

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