Projeção do polo gastronômico de Vila Palestina, em Cariacica, após revitalização Crédito: Prefeitura de Cariacica

O polo gastronômico de Vila Palestina, em Cariacica, vai passar por revitalização. A ordem de serviço para as obras, com custo estimado em R$ 3, 96 milhões, será dada nesta quarta-feira (28).

As intervenções no polo gastronômico, situado na Avenida Jerusalém, preveem a implantação de nova pavimentação, a instalação de seis parklets para momentos de convivência, a criação de uma nova praça, o aumento das vagas de estacionamento, a introdução de brinquedos modernos e a implementação de iluminação em LED.

O espaço, segundo o secretário municipal de Obras Weverton Moraes, ainda terá mesas, pergolados, bicicletário, paisagismo, acessibilidade e calçada cidadã.

"O lugar será totalmente revitalizado e terá uma cara nova. O investimento não será apenas na praça, mas em toda a área do polo gastronômico", ressalta o prefeito Euclério Sampaio.

Your browser does not support the audio element. Polo gastronômico vai ganhar cara nova em Cariacica; veja como ficará