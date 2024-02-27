Vídeo: ônibus passa segundos antes de varanda desabar em Cariacica

TV Gazeta é possível ver que a rua estava com trânsito intenso e com grande circulação de pessoas na calçada. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ocorre o desabamento da varanda de um prédio no bairro Porto de Santana , em Cariacica , na tarde de segunda-feira (26). Na gravação obtida pelaé possível ver que a rua estava com trânsito intenso e com grande circulação de pessoas na calçada.

Segundos antes de tudo vir abaixo, um ciclista e um ônibus do Sistema Transcol passam pelo local. O incidente ocorreu às 18h05, horário de pico e de grande movimento na rua. Assista abaixo.

Varanda desabou

Durante a manhã desta terça-feira (27), parte dos escombros já tinha sido retirada, mas pedaços da viga e do concreto das sacadas dos dois andares ainda continuavam pendurados. A área, que é muito movimentada e serve de ponto de ônibus, precisou ser isolada.

O prédio já estava interditado pela Defesa Civil de Cariacica há cerca de duas semanas. Conforme apuração da TV Gazeta, vizinhos perceberam o perigo que a estrutura representava e fizeram denúncias. As equipes fizeram vistorias e, constatando os riscos, isolaram tudo, mesmo assim o imóvel continuou ocupado, tanto pelos moradores dos apartamentos, como por uma farmácia que funciona embaixo.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantoro, explicou que a primeira vistoria foi no dia 16 de fevereiro e, com ela, já veio a interdição. Outra vistoria, feita na semana passada, constatou que a situação ainda era de risco.

Após o desabamento, o imóvel foi totalmente desocupado. Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) estiveram no local nesta terça-feira (27) e acreditam que o desabamento pode ter sido causado por falta de manutenção na estrutura.