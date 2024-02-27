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Rua muito movimentada

Vídeo: ônibus passa segundos antes de varanda desabar em Cariacica

Desabamento ocorreu no fim da tarde desta segunda-feira (26). Nas imagens é possível ver uma grande circulação de pessoas na calçada e de veículos na rua

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 11:18

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

27 fev 2024 às 11:18
Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ocorre o desabamento da varanda de um prédio no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na tarde de segunda-feira (26). Na gravação obtida pela TV Gazeta é possível ver que a rua estava com trânsito intenso e com grande circulação de pessoas na calçada.
Segundos antes de tudo vir abaixo, um ciclista e um ônibus do Sistema Transcol passam pelo local. O incidente ocorreu às 18h05, horário de pico e de grande movimento na rua. Assista abaixo

Varanda desabou 

Durante a manhã desta terça-feira (27), parte dos escombros já tinha sido retirada, mas pedaços da viga e do concreto das sacadas dos dois andares ainda continuavam pendurados. A área, que é muito movimentada e serve de ponto de ônibus, precisou ser isolada.
O prédio já estava interditado pela Defesa Civil de Cariacica há cerca de duas semanas. Conforme apuração da TV Gazeta, vizinhos perceberam o perigo que a estrutura representava e fizeram denúncias. As equipes fizeram vistorias e, constatando os riscos, isolaram tudo, mesmo assim o imóvel continuou ocupado, tanto pelos moradores dos apartamentos, como por uma farmácia que funciona embaixo.
O coordenador da Defesa Civil Municipal, Jonathan Jantoro, explicou que a primeira vistoria foi no dia 16 de fevereiro e, com ela, já veio a interdição. Outra vistoria, feita na semana passada, constatou que a situação ainda era de risco.
Após o desabamento, o imóvel foi totalmente desocupado. Engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) estiveram no local nesta terça-feira (27) e acreditam que o desabamento pode ter sido causado por falta de manutenção na estrutura. 

Varanda de prédio caiu em Cariacica.

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