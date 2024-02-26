A varanda do terceiro andar de um prédio caiu no bairro Porto de Santana, em Cariacica, nesta segunda-feira (26). Em vídeo gravado por uma moradora da região, é possível ver que as varandas dos andares inferiores acabaram caindo com o desabamento inicial até atingirem a placa de uma farmácia.
As causas da queda ainda são desconhecidas e, segundo testemunhas, ninguém ficou ferido. A Polícia Militar e Policia Civil foram demandadas, assim que tiver retorno a matéria será atualizada.
A Defesa Civil de Cariacica foi ao local e informou que, na última semana, esteve no estabelecimento, o interditou e determinou a demolição da marquise. Não houve feridos.
Varanda de prédio caiu em Cariacica.
Marquise caiu há cinco dias
Em cinco dias, essa é a segunda queda da parte frontal de um prédio. No dia 21 de fevereiro, a marquise da construção onde antes ficava Caixa Econômica desabou no Centro de Vitória. O edifício, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo à Praça Oito, foi cedido em 2017 pela União ao Poder Judiciário Estadual.
Varanda de prédio desaba e atinge estruturas de outras casas em Cariacica
A expectativa era reformar o local para que o espaço recebesse unidades do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Correção
26/02/2024 - 7:30
Na publicação inicial foi informado que uma marquise teria caído, mas a parte que se desprendeu da construção foi a varanda. Título e texto foram corrigidos.