Privilège: casa de shows anuncia que vai fechar as portas em Vitória

Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Em um comunicado nas redes sociais neste domingo (25), a casa de eventos Privilège informou o fim das suas atividades em Vitória, após dois anos de funcionamento. Conforme a publicação, a decisão se deu após descumprimentos contratuais por parte do vendedor do espaço e com início das obras de um condomínio.

"Após sucessivos descumprimentos contratuais por parte do vendedor do espaço onde se encontra atualmente o Privilège Vitória e com o iminente início das obras do condomínio, rescindimos o contrato que nos mantinha no espaço", disse no texto do comunicado.

No texto, a empresa comunica que todos os eventos que estão com vendas abertas já possuem novo local e, caso o cliente não queira participar, será realizado o estorno dos ingressos. No pronunciamento, a casa de shows ainda afirmou que estão "firmemente empenhados em encontrar um novo lar."