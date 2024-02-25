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Início de obras

Privilège: casa de shows anuncia que vai fechar as portas em Vitória

Comunicado foi feito nas redes sociais do espaço, que funcionava há dois anos na Praia do Canto. Local vai dar espaço a condomínio de luxo, com casas a partir de R$ 7,5 milhões

Publicado em 25 de Fevereiro de 2024 às 18:23

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 fev 2024 às 18:23
Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória
Antiga casa de shows dará lugar a condomínio na Ponta Formosa em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Em um comunicado nas redes sociais neste domingo (25), a casa de eventos Privilège informou o fim das suas atividades em Vitória, após dois anos de funcionamento. Conforme a publicação, a decisão se deu após descumprimentos contratuais por parte do vendedor do espaço e com início das obras de um condomínio. 
A Gazeta publicou, em julho de 2022, que um condomínio de luxo seria construído no terreno onde funciona o Ilha Shows e se encontrava o Privilége Vitória.
"Após sucessivos descumprimentos contratuais por parte do vendedor do espaço onde se encontra atualmente o Privilège Vitória e com o iminente início das obras do condomínio, rescindimos o contrato que nos mantinha no espaço", disse no texto do comunicado.
No texto, a empresa comunica que todos os eventos que estão com vendas abertas já possuem novo local e, caso o cliente não queira participar, será realizado o estorno dos ingressos. No pronunciamento, a casa de shows ainda afirmou que estão "firmemente empenhados em encontrar um novo lar."
Leia abaixo o pronunciamento completo:

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