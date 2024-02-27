Veja como é por dentro da mansão de R$ 14,5 milhões à venda em Vitória

A vista panorâmica de praticamente 360º contempla do Convento da Penha, em Vila Velha, até o Mestre Álvaro, na Serra Crédito: RE/MAX/Divulgação

Uma vista panorâmica de praticamente 360º que contempla do Convento da Penha, em Vila Velha, até o Mestre Álvaro, na Serra. Uma galeria de arte particular, um mirante, quadra de futebol, sauna, piscina, home theater e um terreno de 2,2 mil m². Agora imagine tudo isso em uma casa de luxo. Parece até um cenário de filme, não é mesmo? Mas ela existe e está localizada na Ilha do Boi, em Vitória. Chamada de Atlantic View Residence, esse imóvel é 100% automatizado e está à venda pela imobiliária RE/MAX Hauser, com o valor estimado em R$ 14,5 milhões

"Não é, de fato, um produto comum que pode ser encontrado à venda no mercado. Quem tem a oportunidade de visitá-la, pode comprovar que essa casa foi concebida de acordo com o estilo de vida do proprietário que valoriza momentos em família e o mundo das artes" Renato Avelar - Corretor imobiliário e broker owner da RE/MAX Hauser

Ainda de acordo com o profissional, a tipologia da residência foi idealizada para valorizar os espaços de convívio entre os moradores. É por isso que o imóvel foi construído no centro do terreno e conta com uma área verde permeável que se destaca, principalmente, por uma vista panorâmica de alguns cartões postais capixabas como a Terceira Ponte, em Vila Velha, e o Porto de Tubarão, em Vitória.

Outro ponto de destaque é o revestimento externo das paredes com resina hídrica e uma pintura com tinta hidrorepelente, ou seja, a água da própria chuva consegue lavar as paredes da casa, explica Avelar.

“Ela foi construída na década de 1980, mas há cinco anos foi praticamente demolida e refeita por uma empresa de engenharia renomada do Estado. Dos detalhes originais foram preservados os pisos de ipê rosa na galeria de arte e os ladrilhos hidráulicos portugueses da cozinha de apoio, que tem mais de 100m²”, pontua o broker.

O resultado disso, para Renato Avelar, é uma casa de cinema, autêntica, luxuosa e singular. Em especial, porque os cômodos são inspirados por ícones do design, como a cozinha que conta com referências a Volpi e Mondrian, e poltronas Charles Eames e Costela.

Os cômodos são inspirados por ícones do design, como a cozinha que conta com referências a Volpi e Mondrian Crédito: RE/MAX/Divulgação

"É difícil até enumerar as qualidades de um projeto surpreendente como esse. A casa é realmente fantástica em todos os sentidos. Conversei um pouco com o proprietário da casa e ele me contou como foi o período de construção, com cada detalhe da casa foi pensado para trazer todo conforto", afirma o assessor de Investimentos da Matriz Capital, escritório da XP, e amigo pessoal do proprietário, Francisco Betini.

De acordo com ele, os itens diferenciados posicionam a casa como uma interessante possibilidade de investimento, já que o mercado capixaba se encontra em um momento de expansão.

“A tendência de taxa de juros em queda também favorece os empreendimentos imobiliários como investimento. E nós, da Matriz Capital, escritório XP Investimento, estamos à disposição para auxiliar, para quem queira construir ou pensar uma estratégia financeira para adquirir o imóvel", destaca.

A localização na Ilha do Boi, em Vitória, é um endereço desejado por muitos investidores. Crédito: RE/MAX/Divulgação

A corretora imobiliária Juliana Leão descreve a Atlantic View Residence como uma “mansão dos sonhos”, já que a localização na Ilha do Boi, em Vitória, é um endereço desejado por muitos investidores.

“Ela vale cada real por ser bem diferenciada e dividida com espaços muito agradáveis. Não é uma casa comum. É um imóvel com personalidade e acho que é o que faz com que se destaque no mercado”, pontua Leão.

Quem ficou interessado no imóvel pode procurar um corretor da RE/MAX Hauser ou pelo corretor imobiliário e broker owner da imobiliária, Renato Avelar.

Atlantic View Residence

Endereço: Rua Bráulio Macedo, 166, Ilha do Boi, Vitória - ES.

Área do terreno: 2.200 m² (3 lotes)

Área da edificação: 1.190 m²

Espaços: 6 quartos, 2 cozinhas, 3 adegas, galeria de arte, quadra de futebol, vaga para até 8 carros, sauna, piscina.

Itens: 56 placas solares, 100% automatizada e climatizada, elevador, sistemas de segurança, central de dados, acesso por duas ruas, um painel elétrico para cada meio andar, paredes externas revestidas com resina hidráulica, piso português na piscina, toda blindada.

Por dentro da mansão de R$ 14,5 milhões à venda em Vitória

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