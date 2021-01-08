Obra para evitar alagamentos vai beneficiar 21 bairros de Vila Velha

Canal da Costa, região que vai receber a estação de bombeamento de água da chuva Crédito: Segundo Rezende/Arquivo A Gazeta

CBN Vitória. A partir de uma ordem de serviço assinada nesta quinta-feira (07), o município de Vila Velha terá uma estação de bombeamento de água da chuva instalada no canal da Costa, com o objetivo de evitar alagamentos na cidade. A informação foi divulgada na tarde desta sexta-feira (08) pela subsecretária de Saneamento e Programas Urbanos da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb) do Governo do Espírito Santo , Zilma Peterli Lyra, em entrevista ao jornalista Fábio Botacin para a

Com a obra, 21 bairros do município canela-verde serão diretamente beneficiados. São eles:

Praia da Costa

Itapoã

Coqueiral de Itaparica

Residencial Coqueiral

Cocal

Boa Vista I

Boa Vista II

Vista da Penha

Soteco

Cristóvão Colombo

Olaria

Divino Espírito Santo

Santa Mônica

Santa Mônica Popular

Praia de Itaparica

Jardim Guadalajara

Santa Inês

Jaburuna

Centro

Glória

Praia das Gaivotas

De acordo com a subsecretária, a região de influência da intervenção é muito maior do que o local em que a estação de bombeamento será instalada. "Fica no final do canal da Costa, região de saída para a Baía de Vitória. Os beneficiários são todas as redes de drenagem, todo o sistema que de alguma forma deságua ao longo do canal. O canal começa ali perto da Avenida João Mendes, em Santa Mônica, e segue até a saída da vila militar, na Praia da Costa. Toda a região do entorno será beneficiada de forma direta ou indireta", afirmou.

Além desta estação, Lyra explica que haverá mais duas que serão instaladas e que já estão em fase de licitação, uma no canal Marinho e uma outra na saída do canal Aribiri. "Todas essas três estações contam com comportas de maré, para que, no caso de uma chuva forte em Vila Velha, com condições de maré desfavoráveis, o sistema feche as comportas, evitando que as águas adentrem o município e permitindo que, mesmo em condições de maré alta, nós consigamos bombear as águas sobre essas comportas", disse.

IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO

A subsecretária afirmou que o sistema de bombeamento que será instalado permitirá um melhor gerenciamento de condições adversas em dias chuvosos no município.

"Hoje, se chover e a maré estiver alta, com condições adversas, não se consegue tirar a água de forma eficiente dos bairros. Mas com o sistema de bombeamento, com a capacidade instalada, que é muito grande, a água terá condições de ser enviada para a baía de Vitória de forma muito mais eficiente. O problema de drenagem é contínuo e as estruturas de bombeamento são as mais caras e difíceis de serem construídas com recursos do próprio município, e foi aí que o Estado entrou para dar esse reforço para Vila Velha", frisou.

Alagamento na rua Luciano das Neves, Centro de Vila Velha. Crédito: Vitor Jubini

Segundo ela, a partir do momento em que todas as bombas forem instaladas, o município de Vila Velha irá gerir as águas de chuvas. Ela enfatizou que a obra não garante que não haverá pontos de alagamento na cidade, mas o problema deverá se resolver mais rapidamente. "Mas a principal parte já será resolvida com a instalação desse bombeamento. Se hoje um local fica alagado com 1 metro de água por 3 dias, ele poderá passar, por exemplo, a ficar com 20 centímetros de água, por apenas 2h ou 3h, mais ou menos, até essas águas conseguirem chegar na estação de bombeamento", acrescentou.

PRAZO

Segundo Zilma Peterli Lyra, a autorização de início das obras já foi dada. "Quem passar na posição onde ficará a estação de bombeamento, que é próximo à subida do morro do Moreno, verá que já começamos a limpeza do local. A empresa já começou a trabalhar e a previsão é de que em 9 meses a gente esteja com essa obra concluída e a partir daí começaremos uma operação assistida, em que o Estado não vai simplesmente entregar a estação para o município, mas vai, durante 6 meses, operar o sistema junto com os profissionais da Prefeitura de Vila Velha, para ensinar a operação e ajudar a entender como funciona", pontuou.

Dessa forma, serão 9 meses de obra e 6 meses de operação assistida, com previsão de entrega da estação da foz do canal da Costa por volta do dia 7 de setembro, prazo contado da assinatura da ordem de serviço, realizada nesta quinta-feira (07). Depois desta estação, a previsão é de que as próximas fiquem prontas até dezembro.

ESGOTO TRATADO

Segundo a subsecretária, o canal da Costa ainda conta com uma parte de esgoto sendo lançada nele. "Mas a Cesan já está trabalhando na universalização do esgoto e daqui a um tempo teremos 100% de esgoto tratado. O canal da Costa, que ainda recebe resíduos de esgoto, daqui a uns anos não receberá mais e será simplesmente um canal de drenagem, como deveria ser desde o início. O canal da Costa recebe hoje esgoto porque o sistema, até uns anos atrás, era misto. A estação de bombeamento que está sendo construída será para drenar água pluvial (de chuva)", disse.

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