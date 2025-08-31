Mau cheiro

Obra do Canal da Costa faz bueiros transbordarem em rua de VV

Moradores reclamam de alagamento e mau cheiro desde quinta-feira (28). Prefeitura afirma que problema aconteceu devido à instalação de barragens provisórias

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 19:50

As obras do Canal da Costa, em Vila Velha, causaram transtornos para os moradores da Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa. Há pelo menos três dias, a via vem registrando alagamentos com que retorna dos bueiros, deixando a rua tomada por água suja e com forte mau cheiro. A prefeitura afirma que o problema aconteceu devido à instalação de barragens provisórias construídas durante a cobertura do canal, mas que já teriam sido retiradas.

Segundo moradores e comerciantes, alagamento teve começou na última quinta-feira (28) e piorou após as chuvas de sábado (30). Vídeos do local mostram que a água tomou conta da via (veja acima). A comerciante Maria Aparecida, dona de um bar na rua, conta que a água invadiu o estabelecimento.

“É a primeira vez que acontece, por isso fiquei muito apavorada", desabafou a dona do bar, que precisou retirar a água mau cheirosa do estabelecimento, que não havia secado totalmente. "Prejudicou os clientes, os vizinhos e esse [mau] cheiro continua. Vamos ver o que vai acontecer."

A reportagem da TV Gazeta esteve no local na tarde deste domingo (31) e constatou qu a água havia baixado. No entanto, moradores afirmam que, por volta das 19h, a água volta a subir, alagando a via e deixando um forte cheiro de esgoto.

O aposentado Sérgio André reclama que ninguém consegue chegar a pé em casa, devido ao problema. “Fecharam o valão. Então, quando vem a maré alta, invade a rua diretamente", disse. "É um absurdo. A água está subindo pelo esgoto."

Por meio de nota, a Prefeitura de Vila Velha confirmou que o alagamento está relacionado à obra de cobertura do Canal da Costa. De acordo com a administração, durante as intervenções no canal foram instaladas ensecadeiras, que são estruturas temporárias, como bancos de terra ou tapumes, criadas dentro de um corpo de água para permitir que as equipes de construção retiram completamente a água de uma área em obras.

O Executivo informou que, com as chuvas, as estruturas foram retiradas para permitir melhor escoamento da água. "Ensecadeiras abertas e problema resolvido", diz o texto oficial.

A nota da prefeitura ainda pede a compreensão dos moradores, devido a eventuais problemas. "A obra é de extrema importância para a região e poderá causar transtornos durante sua execução. A prefeitura pede a colaboração e compreensão da população."

O que é o tamponamento do Canal da Costa?

Obras de tamponamento do Canal da Costa Crédito: Fernando Madeira

As obras de cobertura do Canal da Costa começaram em abril deste ano e devem ser concluídas no segundo semestre de 2026, de acordo com a prefeitura. A intervenção inclui macrodrenagem e a construção de um parque na área do valão, sob a Terceira Ponte. A região é alvo de antigas reclamações pela sujeira, pelo mau cheiro e até mesmo pelo descarte de esgoto no mar. No entanto, a despoluição completa depende da ligação de todos os imóveis à rede de esgoto, o que ainda não em prazo divulgado.



Os trabalhos no Canal da Costa contemplam um trecho que vai desde a Avenida Champagnat até a entrada da mata do Convento da Penha, seguindo às margens da Rua São Paulo e chegando, justamente, até a Rua Dom Jorge Menezes, que vem sofrendo com os recentes alagamentos.

*Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta.

