Obra da Prainha não será entregue nesta quarta (20) e evento é adiado





A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes, informa que as obras do Parque da Prainha estão sendo executadas dentro do prazo contratual, sem atraso. As obras estão em fase de acabamento. A expectativa é entregar o espaço à comunidade o quanto antes. As chuvas intensas de dezembro e janeiro, entretanto, atrapalharam os trabalhos. Mas a prefeitura reforça que o local estará pronto para a Festa da Penha.





Vale ressaltar que o Parque da Prainha tem 42,5 mil metros quadrados e as obras de reforma e requalificação do espaço tiveram início em 19 de abril de 2023. O investimento de R$ 12,7 milhões é fruto da parceria entre a Prefeitura de Vila Velha o governo do Estado.





As melhorias de infraestrutura incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças (381,90m²), local destinado aos animais de estimação (420,60m²), academia popular com equipamentos em aço inox (275,96 m²), pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12m²), ampla área gramada para piquenique e circulação, fonte interativa, entre outros atrativos.







Segunda nota:





O local (Parque da Prainha) estará pronto para a Festa da Penha.







Terceira nota:





O espetáculo musical Notas da Paixão, que retrata o calvário e a ressurreição de Jesus Cristo, será encenado no Parque da Prainha, na sexta-feira, dia 29. A apresentação teatral acontece às 20 horas.





