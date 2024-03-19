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Obra da Prainha não será entregue nesta quarta (20) e evento é adiado

Prefeitura havia divulgado a conclusão da revitalização para 20 de março, mas materiais de construção ainda estão no local. Evento que estava marcado para o dia 28 teve data alterada para 29

Publicado em 19 de Março de 2024 às 20:31

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

19 mar 2024 às 20:31
Adiada por duas vezes, a entrega das obras de revitalização do Parque da Prainha não vai acontecer na última data combinada. A  conclusão das obras havia sido anunciada para esta quarta-feira (20) e um evento de inauguração teve data divulgada para o dia 28 deste mês. Agora, o espetáculo foi adiado para o dia 29. 
Ambas as datas, tanto a de conclusão das obras quanto a do evento, foram anunciadas pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), e pela secretária de Obras da cidade, Menara Cavalcante, em entrevista à rádio CBN Vitória, no dia 5 de março. Imagens registradas por A Gazeta (veja vídeo acima) no canteiro de obras, no entanto, mostram que muitos funcionários e materiais de construção continuam no local.
Questionada pela reportagem sobre se a data da conclusão das obras estava mantida para esta quarta, 20 de março, a Prefeitura de Vila Velha informou, em um primeiro momento, que o local estaria "pronto para a Festa da Penha", evento católico que começa no dia 31 de março. Acrescentou que "as obras estão em fase de acabamento. A expectativa é entregar o espaço à comunidade o quanto antes. As chuvas intensas de dezembro e janeiro, entretanto, atrapalharam os trabalhos", diz a nota. 
Como a administração não esclareceu se a data do dia 20 seria cumprida, A Gazeta voltou a entrar em contato com a prefeitura, que reforçou apenas que "o local estará pronto para a Festa da Penha". 
Obra da Prainha não será entregue nesta quarta (20) e evento é adiado
O evento "Notas da Paixão ", que marcará a inauguração oficial do Parque da Prainha , antes anunciado para o dia 28 de março, será no dia 29, segundo a prefeitura.
Nas imagens feitas pelo repórter fotográfico Vitor Jubini, na sexta-feira (15), é possível ver pilhas de materiais de construção e uma grande área onde as obras estão em andamento. Nesta terça (19), a equipe de A Gazeta voltou ao Parque da Prainha para verificar se houve avanços. A situação encontrada foi praticamente a mesma, com materiais de construção acumulados e muitas pessoas trabalhando. 

Obras no Parque da Prainha em 19 de março de 2024

A entrega da revitalização do Parque da Prainha havia sido divulgada inicialmente para dezembro de 2023, inclusive com a instalação da Vila do Papai Noel. Depois, a prefeitura mudou o prazo de conclusão para fevereiro, alegando que as chuvas do fim de ano atrapalharam os trabalhos. Por fim, anunciou a data de 20 de março.
A Prefeitura de Vila Velha afirma que "as obras do Parque da Prainha estão sendo executadas dentro do prazo contratual, sem atraso. As obras estão em fase de acabamento" (confira a íntegra das notas enviadas à reportagem abaixo). 
Obras no Parque da Prainha em Vila Velha
Obras no Parque da Prainha em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini - 15/3/2024

Respostas enviadas pela Prefeitura de Vila Velha

Primeira nota:

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Obras e Projetos Estruturantes, informa que as obras do Parque da Prainha estão sendo executadas dentro do prazo contratual, sem atraso. As obras estão em fase de acabamento. A expectativa é entregar o espaço à comunidade o quanto antes. As chuvas intensas de dezembro e janeiro, entretanto, atrapalharam os trabalhos. Mas a prefeitura reforça que o local estará pronto para a Festa da Penha.

Vale ressaltar que o Parque da Prainha tem 42,5 mil metros quadrados e as obras de reforma e requalificação do espaço tiveram início em 19 de abril de 2023. O investimento de R$ 12,7 milhões é fruto da parceria entre a Prefeitura de Vila Velha o governo do Estado.

As melhorias de infraestrutura incluem a construção de espaço para apresentações de eventos, banheiros, área gastronômica, com 852,11m², parquinho para crianças (381,90m²), local destinado aos animais de estimação (420,60m²), academia popular com equipamentos em aço inox (275,96 m²), pistas de caminhada e de corrida, ciclovia ao redor do parque (2.829,12m²), ampla área gramada para piquenique e circulação, fonte interativa, entre outros atrativos.

Segunda nota:

O local (Parque da Prainha) estará pronto para a Festa da Penha.

Terceira nota:

O espetáculo musical Notas da Paixão, que retrata o calvário e a ressurreição de Jesus Cristo, será encenado no Parque da Prainha, na sexta-feira, dia 29. A apresentação teatral acontece às 20 horas.

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