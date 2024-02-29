Falta de professores deixa alunos sem aula em Vila Velha e Cariacica

Alunos da EEEMF Joaquim Barbosa Quitiba, em Cariacica, no ES, estão sem 8 professores Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"As aulas já voltaram, vai fazer um mês, e estamos sem professor deste então. Falaram que iríamos ter depois do carnaval, que já passou, e continuamos sem professores de Matemática, que é uma matéria básica, e também de curso técnico, quase nenhum", relatou a estudante Meiriele Santos, em entrevista ao repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta.

Ainda de acordo com a jovem, para "ocupar" o tempo de aula, as turmas são colocadas juntas para assistir a filmes. "E, às vezes, vem professor de outra matéria que pega a aula e dá uma atividade ou a gente desce para o pátio e joga futebol."

Até mesmo profissionais de outros anos têm dado algumas aulas, mas nem sempre isso acontece, e os alunos ficam com o tempo vago. "Quando a gente está sem professor, vem algum do 1º ou do 2º ano. Estamos sem uns oito professores de curso técnico", contou a aluna Maria Eduarda de Souza.

Os pais acompanham tudo de perto e cobram uma solução. "A escola não comunica nada para a gente, que fica preocupado demais. A minha filha tem o sonho de ser médica, e agora, na reta final, pode correr o risco de ser reprovada por falta de professores. Fica difícil", diz o encarregado Benedito de Jesus.

A situação não é exclusiva de Cariacica. Em Vila Velha , desde a última segunda-feira (26), alunos da Unidade Municipal de Ensino Fundamental de Tempo Integral (Umefti) Rubens José Vervloet Gomes, conhecida como Vila Olímpica, localizada em Soteco, estão tendo aula apenas por meio período também por falta de professores. O problema afeta os alunos do 6º ao 9º ano, que são dispensados às 12h, depois do almoço, conforme comunicado enviado aos pais no dia 23.

Para os pais, faltou mais informação por parte da unidade. "Não houve nenhum diálogo, nem mesmo reunião", lamenta Vanderléia, cujo filho está no 7º ano.

De acordo com relatos, o problema deixa dúvidas sobre o planejamento da escola em lidar com a situação. Mônica Carminatti, mãe de um aluno do 7º ano, relembra que, em 2023, havia alertas sobre a possível saída de professores devido à redução na carga horária. "Eram para já terem contratado professores antes de isso acontecer", argumentou.

O que dizem Sedu e prefeitura

Sobre a situação em Cariacica, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) reconheceu que está faltando professor na unidade e garantiu que haverá mais profissionais ainda nesta semana. "Nós chamamos, no edital para educação profissional, 1.209 professores. Desse total, fizemos contrato de 216. Ocorre que, especificamente nessa escola, por dificuldade de translado, professores que pegaram disciplinas em outras unidades não estão conseguindo conciliar a chamada para estender a carga horária nessa escola", explicou a superintendente regional de Educação, Carolina dos Santos.

Ela acrescentou: "Para não haver prejuízo aos alunos nesse momento, estamos chamando professores todos dias. A Sedu já autorizou a gente a fazer uma grande chamada no dia 9 de março. Mas, até sexta-feira (1º), vamos ter mais professores nessa escola [Joaquim Barbosa Quitiba]. E, assim que conseguirmos contratar todos os professores, essas aulas serão repostas nas feiras de eletivas, nos projetos interdisciplinares".

Já a Secretaria de Educação de Vila Velha informou que realizou uma nova convocação de mais de 400 professores e que os profissionais estão em processo de apresentação da documentação necessária. A expectativa é que sejam contratados nos próximos dias.

"Apesar da renovação dos contratos vigentes de todos os professores da rede municipal no final de 2023, o início do ano letivo tem sido marcado por ajustes no quadro profissional, devido a solicitações de desligamento de alguns profissionais", informou a pasta, por meio de nota.