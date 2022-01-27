O que apps de transporte e mapas sabem sobre você? Veja como se proteger

Aplicativos de transporte e mapas podem coletar muitas informações sobre os usuários Crédito: Pixabay

“CBN e a Tecnologia”, da Há duas décadas, ainda era comum ver famílias viajando com mapas impressos. De uns tempos para cá, a ideia é fora de cogitação para muitos. Os aplicativos de transporte e mapas vieram para ficar e são uma "mão na roda", mas o que nem sempre observamos é que eles podem coletar muitas informações a respeito dos usuários. Nessa perspectiva, o comentarista Gilberto Sudré explicou, em entrevista para o quadro, da CBN Vitória , como proteger os dados pessoais.

Your browser does not support the audio element. Entrevista com Gilberto Sudré, comentarista do quadro CBN e a Tecnologia

Segundo ele, algumas informações em especial são coletadas por essas ferramentas. Confira os exemplos:

Informações de redes sociais conectadas ao aplicativo “Os aplicativos têm essa opção de favoritar destinos, que facilita a busca por informações, no entanto, a prática acaba fornecendo dados de destinos regulares, o que pode ser um incômodo à privacidade”, disse. “Os apps têm acesso a informações de viagens referentes à geolocalização, como rotas, meios de transporte e horários. De acordo com a política de privacidade de dados de diversas plataformas, dados de identificação digital precisam ser coletados automaticamente para exibir rotas e horários de ônibus e metrô. Ao permitir que essa informação seja coletada, os apps de mapa têm acesso ao seu modelo de transporte favorito”, afirmou. “A interação com outros usuários no aplicativo também é registrada. Por exemplo, quando uma rota é compartilhada com terceiros. Até conversas trocadas com outros usuários podem ser coletadas. O Waze armazena mensagens de bate-papo com a equipe de suporte ou condutor”, detalhou. Essas também podem ser acessadas. “A prática de fazer login em apps usando serviços como Facebook e Google é comum entre os usuários, por economizar tempo. No entanto, ao entrar em aplicativos de transporte e mapas com outras contas, a plataforma tem acesso aos dados que você compartilha com sua rede social, como nome, e-mail, idioma preferido, foto de perfil, entre outras”, explicou.

COMO PROTEGER A PRIVACIDADE?

À CBN Vitória, Gilberto Sudré deu dicas do que fazer para proteger a privacidade. Segundo ele, o histórico de localização dos aplicativos guarda locais visitados e, dessa forma, a plataforma tem acesso aos destinos já buscados.

Uma primeira dica de segurança é desativar esta configuração. “Para fazer isso, no Google Maps é preciso acessar as configurações de sua conta do Google. Pode fazer isso acessando o aplicativo Google Drive, e indo ao ícone de perfil no canto superior direito da tela. Vá então em ‘gerenciar sua conta’ para fazer a alteração”, explicou.

Outra questão é que os aplicativos de rota e transporte precisam que o usuário libere acesso ao local do dispositivo. É possível, porém, de acordo com a explicação de Gilberto Sudré, selecionar uma opção mais segura ao entrar na plataforma pela primeira vez.

"Nesse caso, quando o aplicativo exibir a opção de permissão de localização, basta tocar em permitir ‘durante uso do aplicativo’. Assim, os apps só terão acesso ao seu local quando você estiver usando o serviço. Usar o modo de navegação anônima no Google Maps é outra dica de privacidade. O recurso evita que o Google salve os dados de algumas atividades da conta do usuário, como lugares buscados ou rotas percorridas" Gilberto Sudré - Comentarista do CBN e a Tecnologia