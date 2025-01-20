Nova Ponte da Madalena às escuras? Fomos atrás de respostas

A iluminação na nova Ponte da Madalena é "baixa" para não interferir nos hábitos de animais noturnos Crédito: Reprodução

Segundo o órgão, a ponte e a área ao redor estão localizadas em uma unidade de conservação de proteção integral, regida pelo plano de manejo do Parque de Jacarenema.

“A iluminação do parque foi projetada de forma cênica e reduzida para minimizar impactos sobre os animais noturnos que habitam a região”, explicou a prefeitura. E para garantir a preservação ambiental, há regras para uso do espaço, entre elas:

Não é permitido realizar churrascos ou adentrar o local com veículos motorizados;

Apenas bicicletas, patinetes ou acesso a pé são permitidos;

A pesca e outros atos ilícitos são estritamente proibidos.

O parque funciona diariamente das 6h às 18h. Para garantir a segurança no local, segundo a prefeitura, as obras de infraestrutura contemplam a instalação de guaritas de fiscalização, incluindo uma que já está presente no acesso norte e outra planejada para uma área próxima à Barra do Jucu.

A equipe do parque, composta por guarda ambiental e fiscais ambientais, realiza a fiscalização contínua para assegurar o cumprimento das regras e promover o uso consciente.

Além disso, placas orientativas também serão instaladas em pontos estratégicos para informar os visitantes.

A Ponte da Madalena e a via de 3 km de acesso ao Parque de Jacarenema foram inauguradas na manhã de sábado (18)

Flagrante de carros no local

Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver uma caminhonete prata acessando a ponte e, mais ao fundo, um carro vermelho que também passou pela estrutura. Uma pessoa, possivelmente quem está gravando as imagens, ainda diz "mas não pode" enquanto vê os veículos fazendo a travessia.