Nova Ponte da Madalena às escuras? Fomos atrás de respostas

Quem já passou pela nova Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, depois das 18h, percebeu que no local há pouca iluminação. A reportagem de A Gazeta questionou a Prefeitura de Vila Velha a motivação por trás dessa medida.
Segundo o órgão, a ponte e a área ao redor estão localizadas em uma unidade de conservação de proteção integral, regida pelo plano de manejo do Parque de Jacarenema.
“A iluminação do parque foi projetada de forma cênica e reduzida para minimizar impactos sobre os animais noturnos que habitam a região”, explicou a prefeitura. E para garantir a preservação ambiental, há regras para uso do espaço, entre elas:
- Não é permitido realizar churrascos ou adentrar o local com veículos motorizados;
- Apenas bicicletas, patinetes ou acesso a pé são permitidos;
- A pesca e outros atos ilícitos são estritamente proibidos.
O parque funciona diariamente das 6h às 18h. Para garantir a segurança no local, segundo a prefeitura, as obras de infraestrutura contemplam a instalação de guaritas de fiscalização, incluindo uma que já está presente no acesso norte e outra planejada para uma área próxima à Barra do Jucu.
A equipe do parque, composta por guarda ambiental e fiscais ambientais, realiza a fiscalização contínua para assegurar o cumprimento das regras e promover o uso consciente.
Além disso, placas orientativas também serão instaladas em pontos estratégicos para informar os visitantes.
A Ponte da Madalena e a via de 3 km de acesso ao Parque de Jacarenema foram inauguradas na manhã de sábado (18).
Flagrante de carros no local
No domingo (19), carros foram flagrados passando pelo local e, por conta disso, a ponte ganhou uma barreira de proteção.
Em vídeo enviado à reportagem de A Gazeta, é possível ver uma caminhonete prata acessando a ponte e, mais ao fundo, um carro vermelho que também passou pela estrutura. Uma pessoa, possivelmente quem está gravando as imagens, ainda diz "mas não pode" enquanto vê os veículos fazendo a travessia.
Conforme a Prefeitura de Vila Velha, o trânsito de carros na Ponte Madalena é proibido. Em nota, a administração municipal diz ainda que, a princípio, os motoristas que tentam passar pela estrutura estão sendo advertidos verbalmente.