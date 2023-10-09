Navio-Veleiro chega ao ES com seis mil ingressos para visitação gratuita

Navio-Veleiro "Cisne Branco" estará aberto para visitação pública no Porto de Vitória Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

Já pensou em conhecer um navio de navegação igual aos dos filmes? A oportunidade para entrar em uma dessas embarcações "de época" chegou aos capixabas. O Navio-Veleiro (NVe) “Cisne Branco", que é da Marinha do Brasil e representa o país em grandes eventos náuticos nacionais e internacionais, vai atracar no Porto de Vitória no dia 11 de outubro (quarta-feira). Ela ficará aberta para visitação pública nos dias 14 e 15 de outubro, das 13h às 17h.

Ao todo, serão 3 mil convites distribuídos por dia - que já podem ser retirados - na plataforma Sympla tendo cada pessoa a chance de reservar quatro ingressos. Para entrar na área portuária é preciso ter os ingressos em mãos, podendo ser impresso ou on-line. É necessário também cumprir os requisitos de segurança como: sapato fechado e sem salto. Para conseguir um ingresso clique aqui.

Conhecida também como “Embaixada Brasileira no Mar”, a construção náutica cumpre também funções diplomáticas para proporcionar conhecimento sobre como funciona a mentalidade marítima para a sociedade, além de apresentar a cultura e tradições navais.

De volta ao ES

Esta não será a primeira vez da embarcação no Estado. Em janeiro de 2021 , o veleiro acessou pelo canal da Baía de Vitória, mas a visitação não foi aberta ao público devido ao período de pandemia da Covid-19.

Quatro anos antes, a reportagem de A Gazeta pode visitar o Cisne-Branco. Na época, o tenente Daniel deu detalhes sobre o a importância do veleiro para a frota da Marinha e também em eventos diplomáticos.

Comandado pelo Capitão de Mar e Guerra Sérgio Tadeu Leão Rosário, o veleiro é o terceiro Navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil. Construído pelo estaleiro Damen Oranjewerf, em Amsterdã, Holanda, e entregue à Marinha em 4 de fevereiro de 2000, ele tem 76 metros de comprimento, 48 metros de altura e 32 velas.

A incorporação à Armada ocorreu em 9 de março de 2000, em Lisboa, às margens do Rio Tejo. É um navio de época, cujo projeto é inspirado nos desenhos de veleiros velozes construídos no final do século XIX, os “Clippers”, a última geração de grandes veleiros que precedeu as embarcações de propulsão a vapor.

Submarino por aqui

O submarino Tikuna - S34, da Marinha do Brasil, esteve no Porto de Vitória, após uma operação de treinamento em alto-mar, para o reabastecimento de óleo e suprimentos no mês de setembro. Sob o comando de Carlos Augusto de Lima, de 44 anos, o submarino saiu da base de submarinos em Niterói (RJ) chegou a Vitória no dia 21.