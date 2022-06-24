Mutirão de vacinação na Grande Vitória neste sábado (25): veja as regras por cidade

Prefeituras da Grande Vitória realizam neste sábado (25) mutirões para vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, como gripe e sarampo. As regras variam conforme o município, entretanto, em geral, é preciso levar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso da vacinação infantil e das vacinas de rotina, também é importante apresentar o cartão de vacinação.

Na maioria dos casos, não é preciso realizar agendamento, basta que o cidadão compareça aos locais especificados no horário previsto. Veja as regras por cidade:

Servidores públicos estaduais que se recusam a ser vacinados podem ser punidos Crédito: Thânia Rego/Agência Brasil

CARIACICA: VACINAS E TESTE RÁPIDO

A Secretaria de Saúde de Cariacica realiza neste sábado (25) um mutirão de vacinação no Estádio Kleber Andrade, das 8h30 às 16h, para todos os públicos das campanhas contra gripe e Covid-19. Serão 5 mil vagas.

O agendamento para este mutirão é feito pelo site vacinaeconfia.es.gov.br

Quem poderá se vacinar:

Primeira e segunda doses para quem tem 5 anos ou mais;

Primeira dose de reforço (terceira dose) para quem tem 12 anos ou mais;

Segunda dose de reforço (quarta dose) para pessoas com 30 anos;

Segunda dose de reforço (quarta dose) para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham tomado a terceira dose há quatro meses ou mais, dos seguintes públicos: pacientes imunossuprimidos, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores da saúde e da educação, servidores das forças de segurança e salvamento e forças armadas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, portuários e motoristas de transporte coletivo. Sem agendamento:

Há vacinação sem agendamento no Shopping Moxuara, todos os dias, das 10 às 18 horas, para todos os públicos.

Testagem

No sábado (25) e no domingo (26), Cariacica também oferecerá testagem rápida, sem agendamento, na UBS de Itaquari, das 7 às 19 horas. Para realizar o teste não é preciso de encaminhamento médico, nem apresentar sintomas.

SERRA: DIA D DA VACINAÇÃO

Segundo a Prefeitura da Serra, além da imunização com as vacinas de campanha, como Covid-19, Influenza e sarampo, também será realizada a aplicação de vacinas de rotina para pessoas em geral, independentemente da faixa etária.

Não é preciso agendar, mas haverá distribuição de senhas no local para organização do serviço.

É preciso apresentar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso da vacinação infantil e das vacinas de rotina, é importante apresentar o cartão de vacinação.

Das 8 às 16 horas , haverá vacinação nas Unidades Regionais de Saúde de: Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede; nas Unidades Básicas de Saúde de Nova Almeida, Bairro de Fátima, São Marcos, Oceania, Carapebus, Planalto Serrano Bloco A, Planalto Serrano Bloco B, Laranjeiras Velha e Jardim Carapina; e na Unidade Itinerante de Putiri.

, haverá vacinação nas Unidades Regionais de Saúde de: Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede; nas Unidades Básicas de Saúde de Nova Almeida, Bairro de Fátima, São Marcos, Oceania, Carapebus, Planalto Serrano Bloco A, Planalto Serrano Bloco B, Laranjeiras Velha e Jardim Carapina; e na Unidade Itinerante de Putiri. Das 10 às 17 horas, haverá vacinação em pontos montados no L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.



VILA VELHA: VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E INFLUENZA

A Secretaria de Saúde de Vila Velha disponibiliza as doses contra a Covid-19 para o público acima de 6 anos e contra a Influenza para o grupo prioritário. Não é preciso agendar.

Para que a vacinação aconteça, é necessário que o munícipe leve um documento com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso do grupo prioritário, estes deverão apresentar uma cópia da documentação que comprove o vínculo trabalhista ou a condição de saúde, uma vez que a mesma poderá ficar retida no ponto de vacinação.

Neste sábado (25), a vacinação contra Covid-19 e Influenza acontecerá de 9h às 15h, nos seguintes locais:

Maanaim de Boa Vista - Rua Ivan Neiva Neves, nº 541-487 - Boa Vista

UMEF Governador Christiano Dias Lopes - R. Itá, nº 1 - São Conrado

EEEM Florentino Avidos - Av. Vitória Régia – nº Ibes

Escola Ulisses Álvares - R. Boa Esperança, nº 10 – Ataíde

UMEF Joffre Fraga - R. Águia Branca, nº1 - Vale Encantado

Quem pode se vacinar contra a Covid-19:

Pessoas com mais de 6 anos de idade que não tomaram a primeira dose;

Crianças que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias;

Adolescentes que tomaram a primeira dose de Coronovac há 28 dias;

Adultos que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias, ou Pfizer ou Astrazeneca há 56 dias;

Adultos de 12 a 59 anos que precisam tomar a dose de reforço e tomaram a segunda dose há 4 meses;

Idosos, acima de 60 anos, que tomaram a segunda dose há 3 meses.

Pessoas imunossuprimidas, de 12 a 59 anos, que receberam a primeira, segunda dose, a dose adicional e o primeiro reforço há 4 meses, e precisam tomar a segunda dose de reforço;

Pessoas imunossuprimidas, com mais de 60 anos, que receberam a primeira, segunda dose e a dose adicional há 3 meses, e precisam tomar a quarta dose de reforço;

Pessoas com mais de 30 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço;

Idosos com mais de 60 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 3 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço.

Grupos prioritários, com mais de 18 anos, que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses: pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, força de segurança e salvamento, forças armadas, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.

Quem pode se vacinar contra Influenza:

Crianças de 6 meses a menor de 5 anos

Idosos

Trabalhador da Saúde

Gestante (qualquer período gestacional) / Puérpera (até 45 dias após o parto)

Portuários

Transporte Coletivo e Rodoviário

Professores

Caminhoneiro

Forças Armadas

Forças de Segurança e Salvamento

Deficiência Permanente

Pessoas com comorbidades (doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas crônicas, doenças renais crônicas, doenças hepáticas crônicas, doenças neurológicas crônicas, diabetes, obesidade, imunossupressão, transplantados e pessoas com trissomias).

Pessoas em Situação de Rua

População privada de Liberdade e Adolescentes em medidas Socioeducativas

Funcionários do Sistema Prisional.

VITÓRIA

A Prefeitura de Vitória vai vacinar quem agendou horário, contra a Covid (D1, D2, D3 e D4), Influenza e Sarampo, incluindo o novo público contemplado com a quarta dose da vacina contra a Covid, que são pessoas com 30 anos ou mais e para as pessoas com 18 anos ou mais que fazem parte do grupo prioritário. O agendamento foi aberto na última quarta-feira (22), com 7.360 vagas.