Mutirão de vacinação na Grande Vitória neste sábado (25): veja as regras por cidade

Prefeituras da Grande Vitória realizam neste sábado (25) mutirões para vacinação contra a Covid-19 e outras doenças, como gripe e sarampo. As regras variam conforme o município, entretanto, em geral, é preciso levar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso da vacinação infantil e das vacinas de rotina, também é importante apresentar o cartão de vacinação.
Na maioria dos casos, não é preciso realizar agendamento, basta que o cidadão compareça aos locais especificados no horário previsto. Veja as regras por cidade:
CARIACICA: VACINAS E TESTE RÁPIDO
A Secretaria de Saúde de Cariacica realiza neste sábado (25) um mutirão de vacinação no Estádio Kleber Andrade, das 8h30 às 16h, para todos os públicos das campanhas contra gripe e Covid-19. Serão 5 mil vagas.
O agendamento para este mutirão é feito pelo site vacinaeconfia.es.gov.br.
Quem poderá se vacinar:
- Primeira e segunda doses para quem tem 5 anos ou mais;
- Primeira dose de reforço (terceira dose) para quem tem 12 anos ou mais;
- Segunda dose de reforço (quarta dose) para pessoas com 30 anos;
- Segunda dose de reforço (quarta dose) para pessoas com 18 anos ou mais, que tenham tomado a terceira dose há quatro meses ou mais, dos seguintes públicos: pacientes imunossuprimidos, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, trabalhadores da saúde e da educação, servidores das forças de segurança e salvamento e forças armadas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, portuários e motoristas de transporte coletivo.
- Há vacinação sem agendamento no Shopping Moxuara, todos os dias, das 10 às 18 horas, para todos os públicos.
Testagem
- No sábado (25) e no domingo (26), Cariacica também oferecerá testagem rápida, sem agendamento, na UBS de Itaquari, das 7 às 19 horas. Para realizar o teste não é preciso de encaminhamento médico, nem apresentar sintomas.
SERRA: DIA D DA VACINAÇÃO
Segundo a Prefeitura da Serra, além da imunização com as vacinas de campanha, como Covid-19, Influenza e sarampo, também será realizada a aplicação de vacinas de rotina para pessoas em geral, independentemente da faixa etária.
Não é preciso agendar, mas haverá distribuição de senhas no local para organização do serviço.
É preciso apresentar documento pessoal com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso da vacinação infantil e das vacinas de rotina, é importante apresentar o cartão de vacinação.
- Das 8 às 16 horas, haverá vacinação nas Unidades Regionais de Saúde de: Jacaraípe, Feu Rosa, Novo Horizonte, Serra Dourada e Serra Sede; nas Unidades Básicas de Saúde de Nova Almeida, Bairro de Fátima, São Marcos, Oceania, Carapebus, Planalto Serrano Bloco A, Planalto Serrano Bloco B, Laranjeiras Velha e Jardim Carapina; e na Unidade Itinerante de Putiri.
- Das 10 às 17 horas, haverá vacinação em pontos montados no L2 do shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras.
VILA VELHA: VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E INFLUENZA
A Secretaria de Saúde de Vila Velha disponibiliza as doses contra a Covid-19 para o público acima de 6 anos e contra a Influenza para o grupo prioritário. Não é preciso agendar.
Para que a vacinação aconteça, é necessário que o munícipe leve um documento com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso do grupo prioritário, estes deverão apresentar uma cópia da documentação que comprove o vínculo trabalhista ou a condição de saúde, uma vez que a mesma poderá ficar retida no ponto de vacinação.
Neste sábado (25), a vacinação contra Covid-19 e Influenza acontecerá de 9h às 15h, nos seguintes locais:
- Maanaim de Boa Vista - Rua Ivan Neiva Neves, nº 541-487 - Boa Vista
- UMEF Governador Christiano Dias Lopes - R. Itá, nº 1 - São Conrado
- EEEM Florentino Avidos - Av. Vitória Régia – nº Ibes
- Escola Ulisses Álvares - R. Boa Esperança, nº 10 – Ataíde
- UMEF Joffre Fraga - R. Águia Branca, nº1 - Vale Encantado
Quem pode se vacinar contra a Covid-19:
- Pessoas com mais de 6 anos de idade que não tomaram a primeira dose;
- Crianças que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias;
- Adolescentes que tomaram a primeira dose de Coronovac há 28 dias;
- Adultos que tomaram a primeira dose de Coronavac há 28 dias, ou Pfizer ou Astrazeneca há 56 dias;
- Adultos de 12 a 59 anos que precisam tomar a dose de reforço e tomaram a segunda dose há 4 meses;
- Idosos, acima de 60 anos, que tomaram a segunda dose há 3 meses.
- Pessoas imunossuprimidas, de 12 a 59 anos, que receberam a primeira, segunda dose, a dose adicional e o primeiro reforço há 4 meses, e precisam tomar a segunda dose de reforço;
- Pessoas imunossuprimidas, com mais de 60 anos, que receberam a primeira, segunda dose e a dose adicional há 3 meses, e precisam tomar a quarta dose de reforço;
- Pessoas com mais de 30 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 4 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço;
- Idosos com mais de 60 anos que tomaram a dose de reforço há pelo menos 3 meses e precisam tomar a segunda dose de reforço.
- Grupos prioritários, com mais de 18 anos, que tomaram a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses: pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, força de segurança e salvamento, forças armadas, povos indígenas, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo e portuários.
Quem pode se vacinar contra Influenza:
- Crianças de 6 meses a menor de 5 anos
- Idosos
- Trabalhador da Saúde
- Gestante (qualquer período gestacional) / Puérpera (até 45 dias após o parto)
- Portuários
- Transporte Coletivo e Rodoviário
- Professores
- Caminhoneiro
- Forças Armadas
- Forças de Segurança e Salvamento
- Deficiência Permanente
- Pessoas com comorbidades (doenças respiratórias crônicas, doenças cardíacas crônicas, doenças renais crônicas, doenças hepáticas crônicas, doenças neurológicas crônicas, diabetes, obesidade, imunossupressão, transplantados e pessoas com trissomias).
- Pessoas em Situação de Rua
- População privada de Liberdade e Adolescentes em medidas Socioeducativas
- Funcionários do Sistema Prisional.
VITÓRIA
A Prefeitura de Vitória vai vacinar quem agendou horário, contra a Covid (D1, D2, D3 e D4), Influenza e Sarampo, incluindo o novo público contemplado com a quarta dose da vacina contra a Covid, que são pessoas com 30 anos ou mais e para as pessoas com 18 anos ou mais que fazem parte do grupo prioritário. O agendamento foi aberto na última quarta-feira (22), com 7.360 vagas.
Os agendados devem levar documento de identificação com foto e CPF ou Cartão nacional de Saúde. Crianças de 5 a 11 anos deverão apresentar a caderneta de vacinação e devem estar acompanhada dos pais ou responsável legal.