Estrutura interditada

Muro desaba e montanha de terra cai em quintal de casa na Praia da Costa

Ninguém se feriu por conta da queda do muro nesta terça (28); Defesa Civil já havia isolado a área na última segunda-feira (27)

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17:43

Um muro interditado pela Defesa Civil na segunda-feira (27) desabou sobre um imóvel na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (28). Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, ninguém se feriu com o desabamento. Um vídeo mostrou o momento em que a estrutura caiu, com muita terra no quintal.

Na residência atingido, funciona um espaço de bronzeamento, que pertence a microempresária Jeovana Teixeira. Ela disse em entrevista à Rádio CBN Vitória que o muro havia sido construído a pedido dela há 18 anos, mas que de seis meses para cá, a estrutura começou a ser utilizada para conter a terra de uma construção feita no terreno acima, criando rachaduras. Após a chuva que caiu na região no último fim de semana, a empresária começou a perceber que a situação tinha piorado.

"Há seis meses, eu comecei a observar trincas que estavam dilatando. Após as chuvas do fim de semana, a situação piorou. Eu entrei em contato com a Defesa Civil, que isolou a área. Quando foi hoje, meu marido estava sentado e percebeu que o muro iria cair. Foi neste momento que ele registrou o vídeo e pegou o desabamento. O muro não servia para contenção", disse Jeovana.

Muro desabou sobre um espaço de bronzeamento Crédito: Leitor A Gazeta

A empreendedora ainda contou que entrou em contato com o proprietário da construção do terreno de cima, mas a situação não foi resolvida. "O projeto que o proprietário passou para gente era inviável, pois o muro estava completamente condenado, não tinha mais o que fazer. A estrutura deveria ter sido derrubada", detalhou.

Em nota, a defesa de Arthur Mello, proprietário do terreno em obra, disse que ele e a empresa responsável pela construção perceberam movimentações anormais na estrutura e comunicaram a microempresária, solicitando documentos e informações técnicas da construção, que, segundo a nota, nunca foram apresentados.

A defesa ainda destacou que Arthur tentou fazer um acordo para arcar com os custos da reconstrução do muro, mas que foi recusado por Jeovana. "A proposta foi recusada pelo marido da Sra. Geovana, sob o argumento de que a reconstrução 'estragaria a estética do muro de pedras que enfeitava o espaço de brinde da residência'", disse a defesa. A nota finaliza dizendo que a obra "está regular, com toda a documentação exigida pelo CREA em dia e a disposição para consultas às partes interessadas".

Procurada, a Defesa Civil informou que a área foi isolada, o responsável foi notificado e os moradores foram orientados a não permanecerem no local. O órgão ainda destacou que, de forma preliminar, a queda do muro pode ter sido causada por uma sobrecarga vinda da obra do terreno acima. A nota finalizou informando que fiscais da prefeitura estão apurando as causas e a regularidade da obra.

A reportagem de A Gazeta questionou a Defesa Civil de Vila Velha se a obra estava embargada, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta