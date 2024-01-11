Município do ES emite alerta após aumento de casos de dengue

Agentes de combate a endemias recolheram um número grande de larvas do Aedes aegypti Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Afonso Cláudio

A prefeitura de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo, divulgou um alerta para a população por conta do aumento de casos de dengue no município neste ano. Segundo informações da Vigilância Epidemiológica da cidade, somente na primeira semana deste ano, foram registrados 116 notificações e 22 casos confirmados de dengue.

De acordo com a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica da cidade, a enfermeira Rejane Reblin de Souza Carvalho, o aumento no número de casos de dengue é atípico para o período, e colocou Afonso Cláudio em Estado de Alerta nos últimos dias. No mesmo período do ano passado, foram apenas 3 casos notificados e nenhum se confirmou.

A prefeitura disse que para conter o avanço da dengue, a Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado ações na cidade. Somente na manhã de segunda-feira (8), no bairro da Grama, os agentes de combate a endemias recolheram um número grande de larvas do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

O ciclo do mosquito começa na água parada, onde passa de ovo para larva e, depois, pupa. Em seguida, transforma-se em mosquito e parte para a vida terrestre, fase em que está pronto para se reproduzir.

Atendimento

Segundo a prefeitura, diante da situação o atendimento foi ampliado. Em caso de suspeita da doença, a população pode procurar as Unidades Básicas de Saúde da sede e do interior. A Unidade de Saúde Hilton Lopes Vieira, no centro, é adepta ao programa Saúde na Hora e oferece serviços de Atenção Primária à Saúde para a população em horário estendido, das 7h às 19h.