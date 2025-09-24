Tristeza

Mulher morre em acidente entre moto e picape em Colatina

Leidimara Moreira Pernes, de 30 anos, não resistiu aos ferimentos após a moto que pilotava bater contra uma Saveiro na ES 080

Vitor Recla Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:04

Leidimara trabalhou como motorista de ônibus na Viação Joana D'arc, em Colatina, e a empresa lamentou a morte dela Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher morreu após um acidente na rodovia ES 080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (24). A vítima identificada como Leidimara Moreira Pernes, de 30 anos, pilotava uma moto quando bateu de frente com uma picape Saveiro. Ela trabalhou como motorista na Viação Joana D'arc, empresa que realiza o serviço de transporte municipal rodoviário no município.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, testemunhas relataram que a moto teria invadido a contramão durante uma curva e acabou se chocando frontalmente com o veículo que seguia na direção contrária. O motorista e o passageiro disseram que não conseguiram evitar o impacto. Ainda segundo a PM, ambos estavam em estado de choque e não souberam dar mais detalhes.

Em uma publicação nas redes sociais, o Sindirodoviarios-ES registrou com tristeza a partida da motorista. "Ela não só realizou esse sonho na Viação Joana D'arc, em Colatina, como se tornou um símbolo de determinação para todas as mulheres do transporte", disse o sindicato em um trecho da publicação (confira abaixo na íntegra).

A empresa onde a mulher trabalhou também se solidarizou com familiares e lamentou a morte dela nas redes sociais.

"Hoje nos despedimos com tristeza de Leidimara Moreira Pernes, ex-colaboradora da Viação Joana D'arc. Sua trajetória foi marcada pela dedicação, responsabilidade e amizade. Desejamos força e conforto aos familiares e amigos neste momento tão difícil. Sua memória permanecerá viva em nossos corações", compartilhou a companhia.

Correção 24/09/2025 - 21:35hrs A reportagem informou que a vítima era colaboradora da empresa, porém a viação Joana D'arc informou que a mulher já não trabalhava mais na corporação. Título e texto foram corrigidos.

