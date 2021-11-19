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Km 299

Mulher é atropelada por carro e morre na BR 262 em Viana

A identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o corpo dela foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 nov 2021 às 06:36

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 06:36

Mulher morre após ser atropelada na BR 262
Mulher morre após ser atropelada na BR 262 Crédito: Leitor A Gazeta
Uma mulher foi atropelada por um carro na noite desta quinta-feira (18), na altura do bairro Primavera, em Viana. O atropelamento ocorreu no quilômetro 299 da BR 262. A identidade da vítima não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o corpo dela foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local. O trânsito ficou parcialmente interditado no sentido Cariacica da rodovia, mas foi liberado durante a madrugada.
*Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta

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