Moradores protestam contra demora no atendimento no PA de São Pedro

Moradores reclamam de demora no atendimento em São Pedro Crédito: Leitor | A Gazeta

Moradores protestaram, durante a tarde desta quinta-feira (18), contra a demora na espera para ser atendido no Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória . O grupo chegou a interditar totalmente a Rodovia Serafim Derenzi, mas liberou o local após as pessoas que aguardavam começarem a ser consultadas.

A revolta começou pela manhã, quando populares procuraram o PA de São Pedro para atendimento médico e precisaram esperar horas na fila, o que revoltou idosos, mães e outros moradores da região. Além da demora, eles dizem que estaria faltando médico na unidade.

"Eram oito horas da manhã quando eu cheguei aqui. Ontem (17), eu vim 8h, fiquei até as 16h, não suportei a demora e voltei para casa. Enjoei de esperar. Hoje resolvi voltar para fazer o procedimento normal, mas até agora não fui atendido, desde as 8h", disse o eletricista de manutenção industrial Sidiney Codeco.

Moradores reclamam de demora no atendimento em São Pedro Crédito: Leitor | A Gazeta

Em um vídeo gravado durante a tarde, o eletricista chama atenção para a quantidade de guardas municipais que foram ao PA de São Pedro por conta da manifestação. Os agentes precisaram negociar a liberação da Rodovia Serafim Derenzi, que ficou interditada. O protesto durou quase uma hora, gerando congestionamento de veículos. "Um momento de agente de segurança pública parado, enquanto isso a policlínica vazia de médico", reclamou o morador na gravação.

A manicure Letícia Lima disse à reportagem da TV Gazeta que chegou cedo ao PA para procurar atendimento médico para o marido. Com vômito e glicose baixa, ele não conseguiu ficar no local e voltou para casa. Com uma criança no colo, ela disse que ainda aguardava ser chamada.

"Eu fiquei de ligar para ele quando chegasse a vez para ser atendido. Está uma pouca-vergonha isso aqui. Não é a primeira nem a última vez que acontece isso", disse Letícia Lima.

"Todo mundo está aqui porque realmente está precisando de consultar. Se ninguém estivesse doente, não estaria aqui. Isso aqui não é um shopping, é uma policlínica" Ereni de Souza da Silva - Comerciante, em entrevista à TV Gazeta

Mara Ventura diz que o problema em São Pedro não é novidade Crédito: Bernando Bracony

A auxiliar de produção Mara Ventura disse que o problema acontece há muito tempo. Dependendo da quantidade de médicos disponíveis, a fila aumenta. O líder comunitário de São Pedro I, Valcimar Martins, definiu a situação como "desumana".

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Saúde de Vitória disse que não é verdade que faltam médicos no PA de São Pedro. Nesta quinta-feira, segundo a administração municipal, a equipe estava completa, com quatro médicos. Segundo a pasta, os casos graves têm prioridade no atendimento, e oito pacientes estão internados no PA aguardando vagas em hospitais estaduais.

Questionada se houve alguma mudança no quadro de funcionários que pudesse provocar demora no atendimento, a secretaria disse que uma "pequena alteração" foi feita no PA, com exoneração de pessoas que ocupavam cargos comissionados em gestões anteriores, mas que não tinham "capacidade técnica".