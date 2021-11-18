Mulher é levada para hospital após cair em bueiro na Ufes, em Vitória

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ufes informou que a mulher é funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviço no local, e disse que a tampa do bueiro quebrou quando a trabalhadora pisou sobre a estrutura.

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Em nota, os Bombeiros afirmaram que, quando a equipe chegou ao local, a mulher já havia sido retirada do bueiro com ajuda de populares. Segundo informações do hospital, repassadas à universidade, ela foi medicada e realiza exames.

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Atualização - 18/11 às 13h:40min | Goiabeiras/Vitória - Atendimento pré-hospitalar:Queda de nível. A e quipe constatou ser uma mulher de 32 anos com ferimentos no braço, prestados os devidos atendimentos, vítima foi transportada para o HEUE. . #193ES — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) November 18, 2021