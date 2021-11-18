Mulher é levada para hospital após cair em bueiro na Ufes, em Vitória

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após cair em um bueiro no entorno do ginásio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, na tarde desta quinta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve ferimentos no braço e, após os primeiros socorros, precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ufes informou que a mulher é funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviço no local, e disse que a tampa do bueiro quebrou quando a trabalhadora pisou sobre a estrutura.
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Em nota, os Bombeiros afirmaram que, quando a equipe chegou ao local, a mulher já havia sido retirada do bueiro com ajuda de populares. Segundo informações do hospital, repassadas à universidade, ela foi medicada e realiza exames.
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A Universidade Federal do Espírito Santo disse que o local foi sinalizado após o acidente e que uma nova tampa para o bueiro está sendo providenciada.