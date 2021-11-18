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Ficou ferida

Mulher é levada para hospital após cair em bueiro na Ufes, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve ferimentos no braço e, após os primeiros socorros, precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

18 nov 2021 às 18:03

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:03

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após cair em um bueiro no entorno do ginásio da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória, na tarde desta quinta-feira (18). Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve ferimentos no braço e, após os primeiros socorros, precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), na Capital.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Ufes informou que a mulher é funcionária de uma empresa terceirizada que presta serviço no local, e disse que a tampa do bueiro quebrou quando a trabalhadora pisou sobre a estrutura.

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Em nota, os Bombeiros afirmaram que, quando a equipe chegou ao local, a mulher já havia sido retirada do bueiro com ajuda de populares. Segundo informações do hospital, repassadas à universidade, ela foi medicada e realiza exames.

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A Universidade Federal do Espírito Santo disse que o local foi sinalizado após o acidente e que uma nova tampa para o bueiro está sendo providenciada.

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