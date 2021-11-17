Carro invade padaria depois de ser atingido por caminhonete em Anchieta

O motorista de uma caminhonete S10 passou mal enquanto dirigia e acabou provocando um acidente na noite desta terça-feira (16), no bairro Justiça II, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele passou por um posto de combustíveis e bateu em um carro, um Fiat Palio, estacionado perto de uma padaria. O Palio acabou sendo arremessado contra a parede da padaria.
Segundo informações da Polícia Militar, o dono do Palio relatou que seu carro estava estacionado na rua, quando foi atingido pela S10 e arremessado para a calçada. Na sequência, o veículo bateu na padaria.
O condutor da caminhonete teria passado mal na direção na hora do acidente. Ele foi socorrido, segundo a polícia, pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Atendimento do município, onde permaneceu internado em observação.
Funcionários do posto contaram que o motorista da caminhonete passou entre um carro e uma bomba de combustível e atingiu uma proteção, antes de acertar o Fiat Palio. Nenhum pedestre ficou ferido. O estado de saúde do paciente não foi informado pela unidade de saúde.