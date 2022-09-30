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Mulher atacada por onça em zoológico de Marechal recebe alta

Elaine Pereira Sampaio estava internada desde o dia 23 de setembro; dinâmica de como o ataque aconteceu ainda não foi esclarecida
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 set 2022 às 19:23

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 19:23

Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano
Onças estão entre os animais selvagens que fazem parte do Zoo Park das Montanhas, em Marechal Floriano Crédito: Redes Sociais | Zoo Park das Montanhas
A mulher atacada por uma onça em um zoológico que fica em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, recebeu alta nesta sexta-feira (30). Ela estava internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, desde o dia 23 de setembro. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Conforme divulgado pela Sesa, a vítima foi identificada como Elaine Pereira Sampaio. Ela sofreu "múltiplos ferimentos", passou por uma cirurgia e precisou ser internada na UTI. A dinâmica de como o ataque aconteceu ainda não foi esclarecida.

CASO É INVESTIGADO PELA POLÍCIA

O ataque de onça sofrido por Elaine Pereira Sampaio já é investigado pela Polícia Civil. A informação foi confirmada na tarde desta sexta-feira (30), após visitas ao zoológico realizadas nos últimos dias.
Na segunda-feira (26), o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) havia adiantando que iria ao empreendimento. "Após a vistoria, ficou constatado que a onça está em estrutura em conformidade com as normas ambientais aplicadas", afirmou o órgão.
"O zoológico segue interditado para que cumpra as condicionantes do licenciamento ambiental, como atualização do SisFauna e o controle do plantel, que não são relacionadas ao incidente. A investigação do caso, agora, cabe à Polícia Civil", concluiu o Iema, em nota.
Procurada, a PC informou que visitou o Zoo Park da Montanha na última segunda-feira (24), "a fim de realizar levantamentos para investigação preliminar", que é feita por meio da Delegacia de Polícia de Marechal Floriano. Outras informações não foram divulgadas para "preservar a apuração".

O OUTRO LADO

Em nota enviada no próprio dia do acidente, o Zoo Park da Montanha admitiu que "houve um incidente na área de manejo envolvendo uma onça pintada" e que "agiu de forma imediata na prestação do socorro". Segundo a empresa, o animal não sofreu ferimentos e está em segurança.
Anteriormente, em comunicado divulgado no dia 2 de setembro nas redes sociais, o Zoo Park da Montanha afirmava que estava temporariamente fechado – e não interditado – "devido à manutenção interna e necessidade de manejo geral do plantel" e que logo voltaria às "atividades normais".
A reportagem de A Gazeta tentou novo contato com os proprietários nesta sexta-feira (30), mas não teve as ligações atendidas. Caso haja um novo posicionamento, este texto será atualizado.

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