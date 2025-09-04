Educação

MPF apura atraso em obra de escola quilombola em São Mateus

unidade, que está em obras há quase 10 anos, recebeu meio milhão em emendas parlamentares para ser concluída, mas corre risco de perder parte da verba por falta de aplicação dos recursos

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:52

O Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF-ES) instaurou inquérito civil para acompanhar a situação da construção da Escola Pluridocente Municipal de Nova Vista, localizada na comunidade quilombola de Nova Vista, em São Mateus, no Norte do Estado. A unidade, que está em obras há quase 10 anos, recebeu meio milhão em emendas parlamentares para ser concluída, mas corre risco de perder parte da verba por falta de aplicação dos recursos.

Segundo o MPF-ES, houve inércia da prefeitura em responder a reiterados pedidos de informação formulados e o não acatamento de recomendação feita pelo órgão em maio deste ano.

Além da instauração do inquérito civil, o caso também foi encaminhado ao Núcleo de Combate à Corrupção da Procuradoria da República no Espírito Santo. O objetivo é apurar a possível prática de atos de improbidade administrativa por parte dos gestores do município de São Mateus.

A construção da escola conta com uma verba federal de R$ 500 mil, destinada por meio de emenda parlamentar. Do total, R$ 130 mil já foram repassados ao município de São Mateus. No entanto, o prazo para uso do dinheiro vence no próximo dia 28 de novembro.

De acordo com o MPF, apesar dos alertas à atual gestão municipal desde janeiro de 2025 sobre o risco da perda dos recursos, nenhuma providência concreta foi adotada pela Prefeitura de São Mateus.

A obra, iniciada em 2014, está paralisada e em processo de “reformulação”, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A reformulação foi solicitada pelo próprio município para uma alteração do projeto, mas a prefeitura não corrigiu as pendências e recomendações técnicas do FNDE relacionadas a questões como acessibilidade, prevenção de incêndios, entre outras.

“Os fatos relacionados à construção da Escola Pluridocente Municipal de Nova Vista demonstram grave descaso do município de São Mateus, por meio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação, em relação aos direitos das comunidades quilombolas, em especial ao direito constitucional à educação garantido aquela população”, destaca a procuradora da República Gabriela Câmara.

Informações vagas, segundo MPF

O documento que instaurou o inquérito revela que a administração municipal, apesar de diversas tentativas de contato e alertas sobre sanções, forneceu informações vagas e insuficientes.

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de São Mateus em busca de um posicionamento sobre a decisão do MPF, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto caso o município queira se manifestar.

