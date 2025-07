Sul do ES

MPES denuncia empresário por assassinato em Cachoeiro

Ministério Público aponta que suspeito atirou na cabeça da vítima, que estava na casa dele, e tentou forjar um suicídio; caso ocorreu em maio do ano passado

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:49

Um empresário, que não teve o nome divulgado, foi denunciado pelo Ministério Público (MPES) à Justiça pelo crime de homicídio qualificado contra Gedeão Pereira Vasconcelos, ocorrido em 1º de maio do ano passado, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, dentro da residência do acusado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (23) pelo MPES. Caso a Justiça acolha a denúncia, o empresário vira réu no processo.>

Segundo o Ministério Público (MPES), a vítima e o suspeito estavam juntos fazendo uso de drogas quando o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo contra Gedeão, atingindo-o na cabeça. A vítima chegou a ser socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levada para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. >

Ainda de acordo com o MPES, ao ser interrogado pela polícia, o suspeito negou o homicídio e alegou ter presenciado a vítima atirar contra si mesma. No entanto, as perícias realizadas pela investigação contradizem essa versão.>

"Ao longo da investigação, constatou-se que o denunciado alterou o local do crime, posicionando a arma de fogo ao lado do corpo da vítima, com o objetivo de sustentar a falsa versão de que Gedeão havia cometido suicídio", informou o MPES.>

Além do homicídio qualificado que dificultou a defesa da vítima, o Ministério Público também denunciou o homem por inovação artificiosa do local do crime Ministério Público (MPES) Em nota

O processo tramita na 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, em segredo de justiça. >

