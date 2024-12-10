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Praticamente ileso

Motorista sobrevive a acidente impressionante no ES e agradece: 'Foi Deus'

Lelton Lopes, de 30 anos, voltava de Vitória para o Rio de Janeiro e teve o veículo prensado entre duas carretas em um engavetamento na tarde desta segunda-feira (9)

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 16:47

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

10 dez 2024 às 16:47
Um Chevrolet Celta completamente destruído e "esmagado" entre duas carretas. Quem viu as imagens do acidente impressionante envolvendo quatro veículos na tarde de segunda-feira (9), no km 367 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, dificilmente acreditaria, apenas pelas fotos, que houve sobreviventes. Mas houve, felizmente, e ele atende por Lelton Lopes de Oliveira, de 30 anos, motorista do carro em questão.
Acidente com duas carretas, guincho e carro fere uma pessoa e trava a BR 101 em Anchieta
Carro prensado entre carretas ficou destruído Crédito: Isabelle Oliveira
Lelton contou ter passado por um momento desafiador na hora do acidente e celebrou por escapar praticamente ileso. “Foi um susto! É agradecer muito a Deus que estou vivo e posso voltar para ver minha família. Só fui ao hospital, levei pontos, fiz os exames necessários para saber se não tinha mais nada de grave, e só isso", disse ele, em entrevista à TV Gazeta Sul.
Acidente entre duas carretas, um guincho e um um carro deixa ferido e trava BR 101
O "cavalo" prensou o Celta na carroceria de um caminhão que seguia à frente na BR 101 Crédito: Leitor/A Gazeta
Ele detalhou que foi a Vitória e estava voltando para casa, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, quando o acidente aconteceu.
Motorista sobrevive a acidente impressionante no ES e agradece: 'Foi Deus'

"Amassado feito papel"

O motorista do carro "amassado como papel" narrou o que aconteceu: "Estava no pare e siga, o fluxo estava normal. Aí parou, freou. Eu consegui frear o carro, mas os dois veículos que vinham atrás deram uma primeira pancada, encostaram no carro da frente, e depois só vi que fui arrastado. Graças a Deus deu tempo de sair. Graças a Deus que estou vivo", declarou o sobrevivente. 
Acidente com duas carretas, guincho e carro fere uma pessoa e trava a BR 101 em Anchieta
O Celta teve perda total devido ao acidente grave registrado em Anchieta Crédito: Isabelle Oliveira

O acidente

O acidente, cujas imagens correram o Espírito Santo, travou a BR 101 na região Sul do Estado e deu um nó no trânsito. O fluxo chegou a fluir no sistema pare e siga e só foi liberado por volta das 17h.
Acidente com duas carretas, guincho e carro fere uma pessoa e trava a BR 101 em Anchieta
Veículo acabou arrastado para um terreno às margens da BR 101 e o trânsito foi normalizado no fim da tarde  Crédito: Isabelle Oliveira

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