Carro prensado entre carretas ficou destruído Crédito: Isabelle Oliveira

Lelton contou ter passado por um momento desafiador na hora do acidente e celebrou por escapar praticamente ileso. “Foi um susto! É agradecer muito a Deus que estou vivo e posso voltar para ver minha família. Só fui ao hospital, levei pontos, fiz os exames necessários para saber se não tinha mais nada de grave, e só isso", disse ele, em entrevista à TV Gazeta Sul.

O "cavalo" prensou o Celta na carroceria de um caminhão que seguia à frente na BR 101 Crédito: Leitor/A Gazeta

Ele detalhou que foi a Vitória e estava voltando para casa, em Rio Bonito, no Rio de Janeiro, quando o acidente aconteceu.

Your browser does not support the audio element. Motorista sobrevive a acidente impressionante no ES e agradece: 'Foi Deus'

"Amassado feito papel"

O motorista do carro "amassado como papel" narrou o que aconteceu: "Estava no pare e siga, o fluxo estava normal. Aí parou, freou. Eu consegui frear o carro, mas os dois veículos que vinham atrás deram uma primeira pancada, encostaram no carro da frente, e depois só vi que fui arrastado. Graças a Deus deu tempo de sair. Graças a Deus que estou vivo", declarou o sobrevivente.

O Celta teve perda total devido ao acidente grave registrado em Anchieta Crédito: Isabelle Oliveira

O acidente

O acidente, cujas imagens correram o Espírito Santo, travou a BR 101 na região Sul do Estado e deu um nó no trânsito. O fluxo chegou a fluir no sistema pare e siga e só foi liberado por volta das 17h.