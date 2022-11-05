Motorista escapa antes de caminhonete despencar de ribanceira de 60m no ES

Carro ficou todo destruído após a queda, na zona rural de Rio Bananal Crédito: Claudinei Inocente

“Nasci de novo”. Estas foram as palavras ditas pelo agricultor Claudinei Inocente, de 38 anos, depois que a caminhonete que ele dirigia capotou mais de oito vezes ao despencar de uma ribanceira de cerca de 60 metros de altura, na localidade de Iriritimirim, na zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (4). Ele contou que conseguiu escapar antes que dos capotamentos e sofreu pequenas lesões.

Claudinei tinha ido visitar o irmão e seguia para um trabalho no campo quando reparou que um pedaço de eucalipto ficou preso e batendo na Ford Ranger vermelha. Ele saiu da caminhonete para retirá-lo e, quando conseguiu, o veículo começou a andar sozinho. O agricultor ainda tentou puxar o freio de mão, mas não conseguiu e depois foi arremessado para trás com o impacto provocado pela porta que estava aberta.

“Eu estava descendo do terreno da minha família. Não sei como deixei o câmbio, mas assim que eu tirei o pedaço de pau o carro andou sozinho. Tentei entrar de novo na caminhonete, mas ela já estava começando a cair. Com o impacto, eu fui arremessado para trás. Aí, ela caiu de uma ribanceira, com pé de café, em uma estrada, e foi parar ainda em uma outra estrada abaixo”, disse Inocente, surpreendido com a forma como aconteceu.

Sonho e susto

O agricultor completou 38 anos na semana passada e acredita ter presenciado um livramento, visto o estado com que o carro ficou. “Foi um milagre de Deus. É como se eu tivesse renascido, uma vida nova que Deus me deu. Eu dormi essa noite e sonhei com a imagem do carro e o susto do barulho da queda”, contou.

Ele foi para o hospital e teve liberação horas depois, ainda na noite de sexta. Claudinei relatou que se sente bem e não foi constatada lesões nos exames realizados. “Fui para o hospital e tive liberação ontem à noite mesmo. Algumas partes do corpo estão roxas, por conta das pancadas. Não quebrei nada, me sinto bem. Fiz o raio-x, não deu nada”, comentou.