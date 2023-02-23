Motorista de Kombi escolar morre e pais denunciam más condições no serviço

A motorista de uma Kombi escolar, Renata Gonçalves de Sousa, de 32 anos, morreu em um acidente Crédito: Redes sociais

Uma Kombi escolar, terceirizada pela prefeitura de Mantenópolis , capotou na ES 164, no trecho de serra no município do Noroeste do Espírito Santo , no último dia 8 de fevereiro. A motorista do veículo, Renata Gonçalves de Sousa, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no último domingo (19), no hospital.

Ocorre que momentos antes do acidente, ela havia mandando mensagens no grupo de pais de alunos para avisar que não conseguiria levar as crianças para a escola devido a problemas no veículo. O acidente acendeu um alerta para os pais.

Segundo os pais, Renata transportava diariamente cerca de 40 alunos da zona rural para a sede da cidade. No entanto, no dia do acidente, ela não fez nenhuma das linhas e estava sozinha quando a Kombi capotou.

Em um áudio que ela enviou para um grupo de pais, a motorista disse que a Kombi que ela dirigia havia apresentado um “probleminha”.

“Bom dia as mãezinhas do grupo. Estou passando para informar a vocês que aconteceu um probleminha com a Kombi, e até agora eu não consegui sair para fazer minha linha de Santa Luzia. Acredito que não vai ter transporte hoje para fazer a creche porque vai dar 6h40 e, acredito que até às 7 horas não vai aparecer ninguém aqui para resolver esse problema”, disse Renata no áudio.

Daniela Cristi de Oliveira Araujo de Laia, de 27 anos, mãe do pequeno José Henrique, de um ano e 11 meses, trocou mensagens com Renata após receber o áudio. O filho dela era uma das crianças que fazia o trajeto da localidade São José até a creche diariamente, sempre levado pelo motorista.

“Eu mandei mensagem para ela perguntando se ela conseguiria buscar as crianças pelo menos. Ela disse que achava que sim, que já teria resolvido até lá, mas que iria avisar. Foi a última vez que falei com ela”, conta.

Outra mãe, que preferiu não ser identificada, também tinha filhas, de 12 e 16 anos, que eram transportadas pela motorista na mesma Kombi do acidente. Na manhã do capotamento, a mais nova das meninas iria com Renata para a escola. Para ela, a motorista ter evitado realizar o serviço foi um livramento.

"Foi uma aflição muito grande imaginar. Foi um livramento, porque esse horário (do acidente) era a hora que ela levava as crianças menores" X - Mãe de aluno

No dia do acidente, Renata foi socorrida e levada para um hospital em Barra de São Francisco. Segundo uma tia dela, Ezenilda Teodoro de Sousa, de 49 anos, a mulher quebrou algumas costelas e teve o pulmão perfurado.

Apesar dos ferimentos ela ainda conseguia falar com os familiares e ficou na enfermaria do hospital até a última sexta-feira (17), quando ela teve uma parada cardíaca e precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital, onde foi entubada e induzida ao coma. Na tarde do domingo (19), ela não resistiu e morreu.

Renata trabalhava há cerca de dois anos como motorista na empresa de transporte contratada pela prefeitura. A mulher deixa dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 5 anos.

Renata Gonçalves de Sousa, de 32 anos, não resistiu e morreu no capotamento Crédito: Redes sociais

Transportes em más condições

Segundo os pais, o acidente foi uma consequência das más condições dos transportes escolares do município. O estado dos veículos já vinha sendo percebido pelos pais há cerca de dois anos.

"Ela mandou uma mensagem avisando, não quis levar as crianças [...] Mas o acidente foi a ponta do iceberg. Há muito tempo reclamam das péssimas condições dos transportes escolares. Só queremos carros para as nossas crianças poderem andar em segurança." X - Mãe de aluno 2

Ainda de acordo com os pais, não é a primeira vez que situações como a que levou ao acidente ocorrem. “Não é a primeira vez que o carro perde o freio assim. Já aconteceu outras vezes. Uma vez até na frente da minha casa, ela (Renata) também não levou minha filha naquele dia”, diz a mãe das adolescentes de 12 e 16 anos.

Imagens enviadas mostraram portas caídas, assentos e outras partes do destruídos, além da sujeira.

Transportes em más condições em Mantenópolis

"Os carros andam perdendo pedaços já faz tempo. Esses são os problemas menores, porque tem problemas maiores, que realmente colocam nossas crianças em risco. Já fizemos uma reunião com o prefeito e o secretário, em que os pais relataram todos os problemas, e nada foi feito até chegar nessa tragédia." X - Mãe de aluno 1

O que diz a Prefeitura

Procurada, por nota, a Prefeitura de Mantenópolis, lamentou a morte do motorista e informou que a Kombi pertence a uma empresa terceirizada pelo município. Segundo a administração municipal, todos os veículos contratados são vistoriados pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

A prefeitura disse ainda que suspendeu o transporte de toda a frota da empresa envolvida no acidente.

“No dia 08/02/2023 uma jovem sofreu acidente em uma Kombi escolar, vindo a óbito no dia 20/02/2023. A Prefeitura Municipal de Mantenópolis, através do prefeito Hermínio Benjamin Hespanhol, foi procurada para maiores esclarecimentos sobre uso e condução dos veículos que fazem o transporte escolar das redes municipais e estaduais.

O Prefeito Municipal se solidariza com a família da jovem Renata que veio a óbito com essa fatalidade e esclarece que para a escolha dos veículos terceirizado é realizado licitação, onde comparem para o ato vários concorrentes para os lotes que fazem o trajeto de busca dos alunos, sendo que, os contemplados são os que atribuem o menor preço.

Informa ainda que, além do menor preço precisa ser atendido vários requisitos e obrigações, conforme pode ser verificado no pregão presencial n.° 018/2022 publicado no site de Mantenópolis. Dando continuidade são várias obrigações da contratada com a contratante, inclusive uma das exigências é quanto a condição do veículo e sua aptidão junto aos órgãos competentes, ou seja, a empresa contratada submete-se à vistoria o veículo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES ou nas datas periodicamente previstas, bem como, dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos na legislação de trânsito, manter todas as condições iniciais de credenciamento, inclusive quanto aos veículos, condutores e acompanhantes.

Informa ainda que, o veículo destinado ao transporte de escolares deverá ser submetido à inspeção semestral, também denominada de vistoria, para verificação dos equipamentos obrigatórios, de segurança e demais requisitos previstos na Instrução de Serviço, de acordo com o final de placa, obedecido o seguinte calendário:

Finais 1 e 2 - Janeiro e Julho

Finais 3 e 4 - Fevereiro e Agosto

Finais 5 e 6 - Março e Setembro

Finais 7 e 8 - Abril e Outubro

Finais 9 e 0 - Junho e Dezembro

Todos os veículos deverão ser atendidos os requisitos de segurança estabelecidos na lei e na instrução de serviço, desde que o veículo tenha sido aprovado em inspeção semestral pela ITL para transporte de escolares. (Alterado pela IS N nº 194/2017).

Após todas essas exigências e o veículo ser declarado apto junto ao Detran e todo revisado, os ganhadores por lote no prazo de 24 horas apresentam os veículos junto ao nosso chefe de transporte Wilson Campos Júnior, que verifica toda documentação e atesta estar apto os veículos para uso no transporte escolar.

Como se pode observar todas as etapas são cumpridas em tempos hábeis e durante todo ano os veículos passam por fiscalização e inspeção. Diante de todo acontecimento podemos verificar que tudo ocorreu por uma fatalidade com a jovem e desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda família, colegas e amigos.”

Polícia investiga o acidente

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Mantenópolis, e para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado”, informa a corporação, por nota.