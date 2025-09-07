Home
Motorista atropela clientes de distribuidora em Vila Velha

Motorista atropela clientes de distribuidora em Vila Velha

Mulher deu marcha à ré e atingiu frequentadores do local; um motoboy ficou ferido e a condutora fugiu sem prestar socorro

Redação de A Gazeta

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:24

Uma motorista atropelou clientes de uma distribuidora na madrugada deste domingo, em Santa Mônica, Vila Velha

Uma motorista atropelou clientes de uma distribuidora no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (7). Nas imagens (veja acima), é possível ver o momento em que um homem chega a pular no capô do carro para tentar escapar. Um motoboy foi atingido e ficou ferido.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que a mulher chegou à rua Olgamito Rodrigues com as luzes do carro apagadas e permaneceu parada por alguns minutos. Em seguida, deu marcha à ré e atingiu as pessoas que estavam no estabelecimento.

Os clientes pediram para que ela descesse do veículo, mas a mulher não obedeceu e arrancou, subindo na calçada e atingindo outro carro, além do motoboy Marcos Ferreira de Jesus, que trabalhava no momento. Ele sofreu ferimentos nas pernas, nas costas e no rosto.

Motociclista é atropelada por motorista em Vila Velha
Motociclista foi atropelado por motorista em Vila Velha Crédito: Diony Silva

Após o atropelamento, a mulher fugiu sem prestar socorro.

Procurada, a Polícia Civil informou que, em acidentes sem vítimas fatais e sem prisão em flagrante, mas com lesão corporal, a legislação exige que a vítima manifeste interesse em abrir uma ação penal.

A corporação orientou a vítima a procurar a delegacia do seu bairro ou a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar a ocorrência, utilizando o boletim feito pelo BPTran como prova.

* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta. 

