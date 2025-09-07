Bairro Santa Mônica

Motorista atropela clientes de distribuidora em Vila Velha

Mulher deu marcha à ré e atingiu frequentadores do local; um motoboy ficou ferido e a condutora fugiu sem prestar socorro

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 12:24

Uma motorista atropelou clientes de uma distribuidora no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, na madrugada deste domingo (7). Nas imagens (veja acima), é possível ver o momento em que um homem chega a pular no capô do carro para tentar escapar. Um motoboy foi atingido e ficou ferido.

Testemunhas contaram à reportagem da TV Gazeta que a mulher chegou à rua Olgamito Rodrigues com as luzes do carro apagadas e permaneceu parada por alguns minutos. Em seguida, deu marcha à ré e atingiu as pessoas que estavam no estabelecimento.

Os clientes pediram para que ela descesse do veículo, mas a mulher não obedeceu e arrancou, subindo na calçada e atingindo outro carro, além do motoboy Marcos Ferreira de Jesus, que trabalhava no momento. Ele sofreu ferimentos nas pernas, nas costas e no rosto.

Motociclista foi atropelado por motorista em Vila Velha Crédito: Diony Silva

Após o atropelamento, a mulher fugiu sem prestar socorro.

Procurada, a Polícia Civil informou que, em acidentes sem vítimas fatais e sem prisão em flagrante, mas com lesão corporal, a legislação exige que a vítima manifeste interesse em abrir uma ação penal.

A corporação orientou a vítima a procurar a delegacia do seu bairro ou a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar a ocorrência, utilizando o boletim feito pelo BPTran como prova.

* Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta