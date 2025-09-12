Em uma semana

Motoclube do Caparaó percorre 4 mil km em expedição até a Argentina

Chamado de Guardiões do Caparaó, grupo saiu de Guaçuí e viajou de moto por seis Estados brasileiros e dois países em apenas sete dias

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:29

Sete dias, mais de 4 mil quilômetros, seis estados brasileiros e dois países. Essa foi a expedição realizada por quatro integrantes de um motoclube que retornou para casa em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na quarta-feira (10). Chamado de Guardiões do Caparaó, o grupo já existe há 16 anos e começou a idealizar a viagem ainda em 2024.

"Combinamos que esse ano iríamos para o sul do país, mas não imaginávamos que era tão longe ir de moto", brinca o presidente do motoclube, Guilherme Mendes, apelidado como Mandrake. Junto a Valtenir Campos, Valdelene Alves "Pirulito" e Brunyer Costa, ele conta que o grupo saiu de Guaçuí na quarta-feira (3) anterior e só parou ao chegar em Atibaia (SP), após 700km percorridos e 12h de viagem.

No segundo dia de viagem, os motociclistas subiram mais 70km da Serra do Rastro da Serpente (SP), próxima à divisa com o Paraná. Eles chegaram em Adrianópolis (PR) no terceiro dia e seguiram para Mafra (SC), completando 1550km rodados.

Motoclube do Caparaó percorreu mais de 4mil km em 7 dias Crédito: Motoclube Guardiões do Caparaó

No sábado de manhã, os Guardiões do Caparaó chegaram à Foz do Iguaçu (PR), e já à tarde foram para a Argentina. O dia também teve direito a parada no Marco das Três Fronteiras, limite entre os países Brasil, Argentina e Paraguai.

A viagem não podia parar. Já no dia seguinte, o motoclube seguiu para o Paraguai e retornou para o Parque Nacional do Iguaçu para contemplar as cataratas. No ponto turístico o trajeto completou 2100km, mas já era hora de voltar para casa por uma nova rota. O retorno teve turismo especial em Curitiba (PR), onde os amigos conheceram plantações de soja e trigo, terras indígenas e parques nacionais.

Ainda no Paraná, passaram pela Serra do Mar e pela Serra da Graciosa, onde fica o Marco de Dom Pedro, local onde o Imperador teria descansado enquanto viajava pela Estrada da Graciosa. Por fim, percorreram a Serra da Macaca já chegando ao estado de São Paulo. Aproveitando a ida, os motociclistas "turistaram" em Aparecida do Norte (SP) e pontos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, chegando enfim em Guaçuí e completando 4.210km percorridos. Ufa!

Exigiu muito esforço físico e mental, além de muita sabedoria para pilotar por todas essas estradas. Conhecemos outras culturas, outros países e as cataratas da Foz do Iguaçu, o lugar mais lindo que já fomos. Essa foi a viagem mais longa do nosso motoclube Guilherme Mendes "Mandrake" Presidente do Motoclube Guardiões do Caparaó

O motociclista conta ainda que passou por alguns desafios na estrada, como falta de gasolina e problemas mecânicos, mas que a viagem foi muito divertida mesmo com os "perrengues". O próximo destino do grupo ainda não está definido, mas a ideia é percorrer o Nordeste do Brasil ou conhecer outros países da América Latina, como Chile e Uruguai.

Motoclube do Caparaó percorreu 4mil km em 7 dias 1 de 8

