Motoclube do Caparaó percorre 4 mil km em expedição até a Argentina

Motoclube do Caparaó percorre 4 mil km em expedição até a Argentina

Chamado de Guardiões do Caparaó, grupo saiu de Guaçuí e viajou de moto por seis Estados brasileiros e dois países em apenas sete dias

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:29

Grupo Guardiões do Caparaó saiu de Guaçuí e viajou de moto por seis estados brasileiros e dois países

Sete dias, mais de 4 mil quilômetros, seis estados brasileiros e dois países. Essa foi a expedição realizada por quatro integrantes de um motoclube que retornou para casa em Guaçuí, no Caparaó do Espírito Santo, na quarta-feira (10). Chamado de Guardiões do Caparaó, o grupo já existe há 16 anos e começou a idealizar a viagem ainda em 2024.

"Combinamos que esse ano iríamos para o sul do país, mas não imaginávamos que era tão longe ir de moto", brinca o presidente do motoclube, Guilherme Mendes, apelidado como Mandrake. Junto a Valtenir Campos, Valdelene Alves "Pirulito" e Brunyer Costa, ele conta que o grupo saiu de Guaçuí na quarta-feira (3) anterior e só parou ao chegar em Atibaia (SP), após 700km percorridos e 12h de viagem. 

No segundo dia de viagem, os motociclistas subiram mais 70km da Serra do Rastro da Serpente (SP), próxima à divisa com o Paraná. Eles chegaram em Adrianópolis (PR) no terceiro dia e seguiram para Mafra (SC), completando 1550km rodados.

Motoclube do Caparaó percorreu 4mil km em 8 dias
Motoclube do Caparaó percorreu mais de 4mil km em 7 dias Crédito: Motoclube Guardiões do Caparaó

No sábado de manhã, os Guardiões do Caparaó chegaram à Foz do Iguaçu (PR), e já à tarde foram para a Argentina. O dia também teve direito a parada no Marco das Três Fronteiras, limite entre os países Brasil, Argentina e Paraguai. 

A viagem não podia parar. Já no dia seguinte, o motoclube seguiu para o Paraguai e retornou para o Parque Nacional do Iguaçu para contemplar as cataratas. No ponto turístico o trajeto completou 2100km, mas já era hora de voltar para casa por uma nova rota. O retorno teve turismo especial em Curitiba (PR), onde os amigos conheceram plantações de soja e trigo, terras indígenas e parques nacionais.

Ainda no Paraná, passaram pela Serra do Mar e pela Serra da Graciosa, onde fica o Marco de Dom Pedro, local onde o Imperador teria descansado enquanto viajava pela Estrada da Graciosa. Por fim, percorreram a Serra da Macaca já chegando ao estado de São Paulo. Aproveitando a ida, os motociclistas "turistaram" em Aparecida do Norte (SP) e pontos de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, chegando enfim em Guaçuí e completando 4.210km percorridos. Ufa!

Exigiu muito esforço físico e mental, além de muita sabedoria para pilotar por todas essas estradas. Conhecemos outras culturas, outros países e as cataratas da Foz do Iguaçu, o lugar mais lindo que já fomos. Essa foi a viagem mais longa do nosso motoclube

Guilherme Mendes "Mandrake"

Presidente do Motoclube Guardiões do Caparaó

O motociclista conta ainda que passou por alguns desafios na estrada, como falta de gasolina e problemas mecânicos, mas que a viagem foi muito divertida mesmo com os "perrengues". O próximo destino do grupo ainda não está definido, mas a ideia é percorrer o Nordeste do Brasil ou conhecer outros países da América Latina, como Chile e Uruguai. 

Motoclube do Caparaó percorreu 4mil km em 7 dias

Adrianápolis (PR) por Motoclube Guardiões do Caparaó
Serra da Graciosa (PR) por Motoclube Guardiões do Caparaó
Paraguai por Motoclube Guardiões do Caparaó
Serra da Macaca (SP) por Motoclube Guardiões do Caparaó
Serra do Rastro da Serpente (SP) e Cataratas da Foz do Iguaçu (PR) por Motoclube Guardiões do Caparaó
Serra do Rastro da Serpente (PR) por Motoclube Guardiões do Caparaó
Divisa entre os estados de Santa Catarina e Paraná por Motoclube Guardiões do Caparaó
Marco das Três Fronteiras: Paraguai, Argentina e Brasil por Motoclube Guardiões do Caparaó
1 de 8
Adrianápolis (PR) por Motoclube Guardiões do Caparaó

