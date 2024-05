Motociclistas mortos no ES: 'Me deixou fazendo o que mais gostava', diz filha

Marcio Greich foi um dos dois motociclistas que morreram no acidente envolvendo dez motos e um caminhão-guincho; a filha dele se manifestou em rede social sobre a morte do pai

Marcio Greich tinha o apelido de “Propaganda” no grupo de motociclistas do qual ele fazia parte. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Rio Doce, em Linhares , mas não resistiu aos ferimentos.

Outros dois motociclistas foram encaminhados para o mesmo hospital: um deles recebeu alta médica e o outro permanece internado, após passar por um procedimento cirúrgico. Este último, conforme apuração de A Gazeta , está atualmente em observação, na sala de estabilização, em estado estável, com lucidez e capacidade de conversar. Todos eles tiveram as motos carbonizadas após o acidente.

Das dez motos envolvidas na batida, quatro pegaram fogo – duas dos motociclistas que morreram e outras duas dos feridos. Outros seis motociclistas sofreram quedas, e dois deles foram socorridos por amigos para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Quatro motociclistas que estavam com o grupo não se envolveram e puderam seguir viagem normalmente.

O motorista do caminhão não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), informações iniciais indicam que o veículo teria perdido o controle, invadido a contramão e batido nas motos. Um dos motociclistas, Carlos Ferreira, que teve alta médica, relatou a mesma versão, em entrevista para a TV Gazeta. “O caminhão perdeu o controle e invadiu a contramão. Ele atingiu as motos que estavam na frente, as que estavam atrás estavam atentas. Eu perdi a minha moto, tive perda total”, afirmou.