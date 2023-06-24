Mosteiro Carmelo São José completa 25 anos com histórias de fé em Cachoeiro

Fundado em 1998, o Carmelo São José, em Cachoeiro de Itapemirim , completa 25 anos no mês de junho, o “Jubileu de Prata". Com uma rotina de isolamento e devoção, o local reúne histórias de mulheres que não só abriram mão do contato com a rotina acelerada da cidade, mas escolheram viver uma vida inteira dedicada à fé.

"Para nós, viver em clausura significa, em primeiro lugar, responder ao apelo de Deus. É um chamado” | Irmã Maria Salete, Madre superiora do mosteiro" Irmã Maria Salete - Madre superiora

Irmã Maria Salete, Madre superiora, fala sobre a importância do recolhimento. Crédito: Diego Gomes

A rotina delas começa às 5h10 da manhã e, em 20 minutos, já acontece a primeira oração. Aos 79 anos, a irmã Áurea Tereza conhece bem essa rotina, principalmente porque 55 deles foram enclausurada e 25 no Carmelo São José, onde está desde a fundação. Para ela, essa separação física é fundamental. ‘Para preservar a comunidade, cada irmã, para uma intimidade maior com Deus”, relata.

O mosteiro foi fundado por quatro irmãs que vieram de Fortaleza. Elas seguem a vocação de Teresa, mulher que nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515, e, aos 21 anos, escolheu a vida consagrada. Fundadora da ordem Carmelitas Descalças, ela foi a primeira entre as santas mulheres a receber o título de doutora da igreja, em 1970.

Hoje, as irmãs vivem uma vida de clausura desde que receberam o “hábito”, roupa que simboliza a veste de Nossa Senhora. Ao todo, 12 mulheres, entre 19 e 79 anos, moram no local. “Parece que a gente deixa muita coisa, mas, diante daquilo que Deus nos dá, a gente não deixou nada”, enfatiza a irmã Maria Cecília Tereza.

Rotina das irmãs começa diariamente às 5h da manhã Crédito: Diego Gomes

Sete vezes por dia, elas param as atividades para rezar. O celular é comunitário e, com ele, as irmãs fazem contato com a família e divulgam as atividades nas redes sociais do mosteiro. Além das atividades domésticas, elas fabricam velas, dinheiro que ajuda na manutenção da casa.

O isolamento faz parte do sacrifício, por isso elas quase não são vistas nas ruas. Em um mundo barulhento, as irmãs ensinam que o silêncio não é exclusão e que o recolhimento pode trazer felicidade. “Esse deixar tudo também é exigente. Exige de nós. Apesar de toda essa saudade, eu digo de coração sincero que eu sou muito feliz”, conclui a aspirante Cássia Souza.