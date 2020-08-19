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Coqueiral de Itaparica

Morre motociclista arrastado por ônibus em Vila Velha

A vítima, que havia sido socorrida já em estado grave e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), sofreu uma parada cardíaca e não resistiu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:16

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:16

Foto mostra equipes atendendo motociclista embaixo da roda traseira do ônibus
Foto mostra equipes atendendo motociclista embaixo da roda traseira do ônibus Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O motociclista Alan de Oliveira Bucker, de 34 anos, teve a morte confirmada na manhã desta quarta-feira (19), após ter sido arrastado por um ônibus em um acidente ocorrido na noite desta terça-feira  (18), no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Ele, que havia sido socorrido  já em estado grave e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE),  sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A informação foi repassada por Raphael Senna, chefe da vítima em uma indústria farmacêutica.
De acordo com Senna, o rapaz trabalhava com ele há pouco menos de um ano e era um funcionário "exemplar ao máximo". "Ele também deixa uma filhinha de 6 anos, sempre comentava sobre ela. Era separado, mas todo final de semana passava com ela, na praia ou viajando. Desde ontem estou indo atrás de saber como ele estava, veio para o hospital direto. Disseram que o rapaz do ônibus estava errado, mas indignação não tenho, só muita dor. Além de um excelente funcionário, perdi um grande amigo", desabafou.
Alan era representante de vendas de remédios e estava em horário de trabalho no momento do acidente. A colisão aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira (18), na rotatória que dá acesso à Avenida João Mendes. Fotos registradas logo após o ocorrido mostram que o motociclista foi parar embaixo de um pneu traseiro do ônibus.
De acordo com informações da Guarda de Vila Velha, o homem estava lúcido durante o primeiro atendimento, mas muito ferido, como explica o agente Meneli. A gente estava na região do Ibes, quando a Central informou um acidente grave, com motociclista debaixo do ônibus. Quando a gente chegou, o homem estava consciente, mas com ferimentos graves. Ele estava bastante machucado. Perna, uma parte do corpo dele foi dilacerado com o arrasto que ele sofreu, disse.
O coletivo seguia para o Terminal do Ibes. Muito abalado, o motorista do ônibus não falou com a  equipe de reportagem. No local havia sinalização. A polícia vai investigar o acidente.

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