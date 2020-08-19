Morre motociclista arrastado por ônibus em Vila Velha

Foto mostra equipes atendendo motociclista embaixo da roda traseira do ônibus Crédito: Reprodução / TV Gazeta

O motociclista Alan de Oliveira Bucker, de 34 anos, teve a morte confirmada na manhã desta quarta-feira (19), após ter sido arrastado por um ônibus em um acidente ocorrido na noite desta terça-feira (18), no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . Ele, que havia sido socorrido já em estado grave e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. A informação foi repassada por Raphael Senna, chefe da vítima em uma indústria farmacêutica.

De acordo com Senna, o rapaz trabalhava com ele há pouco menos de um ano e era um funcionário "exemplar ao máximo". "Ele também deixa uma filhinha de 6 anos, sempre comentava sobre ela. Era separado, mas todo final de semana passava com ela, na praia ou viajando. Desde ontem estou indo atrás de saber como ele estava, veio para o hospital direto. Disseram que o rapaz do ônibus estava errado, mas indignação não tenho, só muita dor. Além de um excelente funcionário, perdi um grande amigo", desabafou.

Alan era representante de vendas de remédios e estava em horário de trabalho no momento do acidente. A colisão aconteceu por volta das 19h30 desta terça-feira (18), na rotatória que dá acesso à Avenida João Mendes. Fotos registradas logo após o ocorrido mostram que o motociclista foi parar embaixo de um pneu traseiro do ônibus.

De acordo com informações da Guarda de Vila Velha, o homem estava lúcido durante o primeiro atendimento, mas muito ferido, como explica o agente Meneli. A gente estava na região do Ibes, quando a Central informou um acidente grave, com motociclista debaixo do ônibus. Quando a gente chegou, o homem estava consciente, mas com ferimentos graves. Ele estava bastante machucado. Perna, uma parte do corpo dele foi dilacerado com o arrasto que ele sofreu, disse.