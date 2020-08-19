Supermercado usa guarda-sol e tapume para esconder corpo de vendedor

Represente comercial de vendas morreu numa loja do Carrefour e teve o corpo escondido por funcionários da rede por guarda-sóis, papelão e tapumes Crédito: Renato Barbosa/WhatsApp

Enquanto trabalhava numa loja do Carrefour em Recife (Pernambuco), o representante comercial Moisés Santo, de 53 anos, teve um mal súbito e acabou morrendo. O corpo foi coberto com guarda-sóis. Caixas de papelão, engradados de cerveja e tapumes foram usados para esconder a cena dos clientes que continuaram fazendo suas compras.

A situação causou comoção e críticas nas redes sociais, com vários usuários questionando a atitude da rede de supermercados francesa de manter as portas abertas mesmo após a fatalidade.

Homem morre no Carrefour, em Recife e corpo é coberto por guarda-sóis e cercado por caixas para evitar que o supermercado parasse as atividades. https://t.co/t5sSbO7Xgg — Flávio Costa (@flaviocostaf) August 19, 2020

A morte ocorreu na última sexta-feira (14), mas o caso só veio à tona na terça-feira (18), tendo bastante destaque na web, chegando aos trends topics do Twitter.

De acordo com o G 1, ele representava uma fábrica de alimentos. O corpo dele ficou por três horas e meia à espera das autoridades, para ser retirado do local.

Tô estarrecida. Moisés Santos promovia produtos alimentícios no local quando sofreu um mal súbito e não resistiu. Para manter o supermercado em funcionamento, empregados da loja bloquearam o acesso visual ao corpo de Moisés com tapumes e guarda-sóis. https://t.co/NmXdYRBOJO — Bia Cardoso (@srtabia) August 19, 2020

No Twitter, o Carrefour disse que o profissional morto teve um infarto e que a loja sentia muito pelo ocorrido e que revisitou os protocolos para fechar obrigatoriamente as lojas em fatalidades como essa.