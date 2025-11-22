Cotidiano
Morre Ilaria Rossi de Vasconcellos, personalidade ligada à educação em Colatina

Ilara era esposa do educador Pergentino de Vasconcellos, fundador do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc), e avó do atual prefeito da cidade, Renzo Vasconcelos (PSD)

Publicado em 22/11/2025 às 10h31
Morre Ilaria Rossi de Vasconcellos, referência histórica e matriarca de família tradicional de Colatina. Crédito: Divulgação - Prefeitura de Colatina

Morreu, aos 98 anos, Ilaria Rossi de Vasconcellos, personalidade amplamente respeitada em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Matriarca de uma família envolvida com o desenvolvimento da educação superior na cidade, Ilaria era avó do atual prefeito de Colatina, Renzo Vasconcellos (PSD). A data exata da morte e a causa não foram divulgadas. 

A administração da cidade decretou luto oficial de cinco dias. Em um post nas redes sociais, a prefeitura lamentou o falecimento. "Sua história deixa um legado afetivo, histórico e de compromisso com a comunidade colatinense", destaca a nota de pesar. 

Ela era esposa do advogado e educador Pergentino de Vasconcellos, fundador do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) e de outras instituições. Acompanhou, por mais de sete décadas, a construção de projetos nas áreas de educação superior, saúde e desenvolvimento comunitário. 

Mesmo sem exercer funções públicas ou institucionais, desempenhou um papel essencial no apoio às iniciativas. Amigos e familiares consideram que sua influência discreta, mas firme, foi fundamental em momentos importantes da história local.

Ilaria era descrita como elegante, gentil e acolhedora, além de uma presença marcante em eventos acadêmicos e comunitários. 

O prefeito Renzo Vasconcelos também se manifestou nas redes sociais, em uma despedida da avó. "Uma mulher de fé, generosidade e amor imenso, que marcou nossas vidas com sua doçura e força. Fica a saudade, ficam as memórias, fica o carinho eterno. Descanse em paz, vó", diz trecho da mensagem. 

O Unesc também prestou homenagens a Ilaria, a quem chamou de "mãe" da instituição de ensino. "Uma presença acolhedora, visionária e incansável, que dedicou sua vida a construir, cuidar e fortalecer esta instituição. Seu olhar humano, sua generosidade e sua capacidade de inspirar deixaram marcas que permanecerão para sempre em nossa história e em cada pessoa que aqui encontrou acolhimento e oportunidade", registra a postagem. 

Nas redes sociais, uma série de autoridades políticas, ex-alunos do Unesc e conhecidos de Ilaria também manifestaram seu pesar. 

O velório terá início às 10h, na Arena UNESC, em Colatina. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério São Vicente. 

