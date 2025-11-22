Morre Ilaria Rossi de Vasconcellos, personalidade ligada à educação em Colatina

Morreu, aos 98 anos, Ilaria Rossi de Vasconcellos, personalidade amplamente respeitada em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Matriarca de uma família envolvida com o desenvolvimento da educação superior na cidade, Ilaria era avó do atual prefeito de Colatina, Renzo Vasconcellos (PSD). A data exata da morte e a causa não foram divulgadas.
A administração da cidade decretou luto oficial de cinco dias. Em um post nas redes sociais, a prefeitura lamentou o falecimento. "Sua história deixa um legado afetivo, histórico e de compromisso com a comunidade colatinense", destaca a nota de pesar.
Ela era esposa do advogado e educador Pergentino de Vasconcellos, fundador do Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) e de outras instituições. Acompanhou, por mais de sete décadas, a construção de projetos nas áreas de educação superior, saúde e desenvolvimento comunitário.
Mesmo sem exercer funções públicas ou institucionais, desempenhou um papel essencial no apoio às iniciativas. Amigos e familiares consideram que sua influência discreta, mas firme, foi fundamental em momentos importantes da história local.
Ilaria era descrita como elegante, gentil e acolhedora, além de uma presença marcante em eventos acadêmicos e comunitários.
O prefeito Renzo Vasconcelos também se manifestou nas redes sociais, em uma despedida da avó. "Uma mulher de fé, generosidade e amor imenso, que marcou nossas vidas com sua doçura e força. Fica a saudade, ficam as memórias, fica o carinho eterno. Descanse em paz, vó", diz trecho da mensagem.
O Unesc também prestou homenagens a Ilaria, a quem chamou de "mãe" da instituição de ensino. "Uma presença acolhedora, visionária e incansável, que dedicou sua vida a construir, cuidar e fortalecer esta instituição. Seu olhar humano, sua generosidade e sua capacidade de inspirar deixaram marcas que permanecerão para sempre em nossa história e em cada pessoa que aqui encontrou acolhimento e oportunidade", registra a postagem.
Nas redes sociais, uma série de autoridades políticas, ex-alunos do Unesc e conhecidos de Ilaria também manifestaram seu pesar.
O velório terá início às 10h, na Arena UNESC, em Colatina. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério São Vicente.
