Morre adolescente que salvou irmã de afogamento em praia de Marataízes

Gabriel dos Santos Rangel, de 15 anos, estava internado após ser afogar na Praia do Xodó, na tarde da última segunda-feira (14), depois de resgatar a irmã

Morreu na quinta-feira (17) Gabriel dos Santos Rangel, de 15 anos, que se afogou na Praia do Xodó em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, após resgatar a irmã no mar no início da tarde da última segunda-feira (14). O adolescente estava internado em estado grave no Hospital Infantil Francisco de Assis (Hifa), em Cachoeiro de Itapemirim. >