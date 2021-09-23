Moradores são retirados de terreno que pertence a empresa em Itapemirim

O advogado da Ouro Negro Participantes, Paulo Siqueira, informou que o local é registrado e faz parte do terreno onde será construído o terminal portuário Itaoca Offshore. O representante jurídico da empresa disse ainda que a ação de reintegração desta quinta-feira foi decidida em uma reunião com autoridades, realizada no início de setembro.

Em nota, a Prefeitura de Itapemirim, por meio da secretaria de Assistência Social e Cidadania, informou que está prestando o apoio emergencial às famílias e esclareceu que o município possui um programa de aluguel social, mas restringe a concessão do benefício aos moradores residentes do município, perfil que os ocupantes do local não se enquadram nem tampouco para o cadastramento em programas habitacionais por não serem de Itapemirim.