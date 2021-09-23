Moradores são retirados de terreno que pertence a empresa em Itapemirim

Moradores da localidade de Maraguá, no interior de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo, foram retirados das casas que construíram em um terreno particular na manhã desta quinta-feira (23). Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e outros servidores da prefeitura chegaram ao local às 8h, para o cumprimento do mandado de reintegração de posse e ajudar os moradores a retirarem os móveis.
Segundo os ocupantes da área, o local estava abandonado há anos. A área fica às margens da Rodovia do Sol, em Itapemirim, e pertence a uma empresa de investimentos de São Paulo, que entrou na justiça pedindo a reintegração de posse.
O advogado da Ouro Negro Participantes, Paulo Siqueira, informou que o local é registrado e faz parte do terreno onde será construído o terminal portuário Itaoca Offshore. O representante jurídico da empresa disse ainda que a ação de reintegração desta quinta-feira foi decidida em uma reunião com autoridades, realizada no início de setembro.
Equipes da Polícia Militar auxiliaram no cumprimento ao mandando de reintegração de posse e caminhões cedidos pela empresa fizeram o transporte dos pertences e móveis. As casas não foram demolidas. Em maio deste ano, houve um embargo de casas que estavam sendo feitas na área após a descoberta das construções irregulares em área ambiental de preservação permanente.
Em nota, a Prefeitura de Itapemirim, por meio da secretaria de Assistência Social e Cidadania, informou que está prestando o apoio emergencial às famílias e esclareceu que o município possui um programa de aluguel social, mas restringe a concessão do benefício aos moradores residentes do município, perfil que os ocupantes do local não se enquadram nem tampouco para o cadastramento em programas habitacionais por não serem de Itapemirim.