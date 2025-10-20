Home
Moradores madrugam para tentar senha de emissão de identidade em Cachoeiro

Mesmo com opção de agendamento on-line, vagas se esgotam rapidamente e muitos recorrem à fila presencial em busca do atendimento

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 11:42

Moradores enfrentam loga fila para emissão de identidade em Cachoeiro
Moradores enfrentam loga fila para emissão de identidade em Cachoeiro Crédito: Redes sociais

Dezenas de pessoas acordaram cedo nesta segunda-feira (20) para conseguir uma das senhas para emissão e renovação da carteira de identidade no Posto de Identificação da Polícia Civil, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Alguns moradores chegaram de madrugada ao local.

A repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul, apurou que o agendamento pode ser feito on-line pelo site do Governo Estadual, mas as vagas se esgotam rapidamente, segundo os moradores. Por isso, no dia 20 de cada mês, são ofertadas 100 vagas presenciais para o agendamento da coleta das digitais, mas os encaminhamentos são realizados pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

"Cheguei às 6h30 e só deram 98 senhas. Muitas pessoas foram embora sem conseguir agendamento. Vou ter que esperar até 20 de novembro e madrugar aqui. Fiquei sabendo que tem gente dormindo na fila”, disse Ana Paula Gomes à reportagem da TV Gazeta.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não havia se manifestado até a última atualização desta matéria.

