Transtorno

Moradores denunciam que estão sem água há dias em Guriri, São Mateus

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município disse que problema ocorre devido ao rompimento de tubos durante obras de abertura de valas para escoar água da chuva

Publicado em 6 de junho de 2025 às 11:10

Em meio aos alagamentos causados pela chuva em Guriri, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, moradores do balneário denunciam que precisam lidar também com a falta de água. A Gazeta recebeu relatos de pessoas que estão com a torneira seca desde a noite da última segunda-feira (2). >

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de São Mateus informou, na noite de terça-feira (3), em suas redes sociais, que devido ao rompimento de adutoras na região de Guriri e do Rio Mariricu foi necessário suspender o fornecimento de água. Na tarde de quarta-feira (4), por volta do meio-dia, divulgou que o serviço havia sido restabelecido. >

Mas essa não é a realidade na casa da professora Lusinete Ramos, de 63 anos, que reside na Rua João Mafra, também conhecida como Rua 26, no lado norte do bairro. E segundo ela, moradoras de ruas próximas enfrentam a mesma situação. “Eu fui ao Saae ontem (quinta-feira, 5) e me disseram que tinham retomado o abastecimento, mas aqui na minha rua não voltou. Nas ruas 26, 27, 28, na 29, não está caindo água. Tenho amigas que moram nessas ruas e estou me comunicando com elas todos os dias. Todas estão sem água desde segunda-feira à noite”, contou.>

É uma situação de desespero. Eu não sei mais o que posso fazer. Pensei em ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência. O que queremos é água nas nossas caixas, porque as ruas estão cheias de água, muito alagadas Lusinete Ramos Professora

A aposentada Adriana Vieira Silva, de 54 anos, tem duas caixas d’água em casa, que ficaram secas há dois dias. Ela conta que está comprando água mineral para os afazeres diários. E reclamou da disponibilidade de caminhão-pipa para levar água até as casas.>

>

“Estamos comprando água mineral para cozinhar. Tomamos banho e aproveitamos a água para jogar no vaso sanitário. Mas não tem água para lavar louça e o cesto está cheio de roupa para lavar. Me disseram que tinha caminhão-pipa na Rua 25, mas seria preciso pedir. A verdade é que ninguém com quem tenho contato viu ou ouviu esses carros ainda”, falou a aposentada.>

A reportagem de A Gazeta procurou o Saae de São Mateus para obter um posicionamento sobre a contínua falta de água. Em nota, o órgão informou que a abertura de valas para o escoamento das águas acumuladas das chuvas ocasionaram o rompimento de tubos de água em várias ruas, causando a falta d'água e que equipes permanecem no local para realizar consertos. >

Trabalhadores do Saae atuando em Guriri para restabelecer a água na casa de moradores Crédito: Divulgação/Saae

Saae de São Mateus | Nota na íntegra "A obra emergencial de abertura de valas para o escoamento das águas pluviais acumuladas nas ruas, ocasionou o rompimento de diversos tubos de água em várias ruas. Havia uma equipe do Saae acompanhando e realizando os consertos simultaneamente, mas é possível que algum tubo tenha ficado submerso nas valas e vazando. Uma equipe foi enviada para o local hoje de manhã para verificar possíveis vazamentos na tubulação que estejam impedindo a água de chegar às residências. Ontem à noite e hoje pela manhã disponibilizamos caminhões-pipas para atender às ruas que estavam sem água nas torneiras O trabalho continua durante todo o dia de hoje."



Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta