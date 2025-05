Crime ambiental

Moradora denuncia envenenamento de pássaros em Cachoeiro de Itapemirim

Cerca de 60 rolinhas-roxas e canários foram encontrados mortos após comerem ração envenenada na segunda-feira (5), no bairro Independência

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de maio de 2025 às 17:41 - Atualizado há um dia

Uma moradora denunciou o envenenamento de cerca de 60 pássaros na última segunda-feira (5), no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Raquel Grillo contou que seu pai, Rubem Grillo, de 82 anos, era a única pessoa que costumava alimentar os animais diariamente, mas que, nesse dia, já havia porções de ração para pássaro espalhadas na rua antes que ele chegasse. Instantes depois, as aves, das espécies rolinha-roxa e canário, começaram a cair mortas na rua. Os animais foram recolhidos por Raquel e Rubem.>

"É muito triste, meu pai cuida dos pássaros com todo carinho há cinco anos, de manhã e à tarde. Gasta três quilos de ração por dia. Na árvore que tem aqui, havia tantos canarinhos que ficava tudo amarelo, parecia que eles eram as folhas. [...] A gente ficou muito chocado com a maldade" Raquel Grillo Moradora que gravou o vídeo

Raquel disse que ainda ia registrar boletim de ocorrência do caso, após juntar provas, incluindo imagens de câmera de segurança, para que sejam tomadas providências legais sobre o crime. >

Segundo a moradora, o caso foi relatado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com a legislação brasileira, envenenar animais é crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, com penas de detenção de três meses a um ano e multa.>

Moradora denuncia envenenamento de pássaros em Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou, em nota, que tomou conhecimento do fato e solicitou apoio dos órgãos responsáveis para apurar a possível prática de crime ambiental. A administração municipal reforçou que atos de crueldade contra animais são inaceitáveis e que a população pode e deve colaborar com as autoridades por meio de denúncias anônimas, para que os responsáveis sejam identificados e punidos. >

>

O Ibama também foi procurado para mais detalhes sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização deste texto.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta