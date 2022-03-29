Monumento em homenagem às paneleiras já pode ser visto em Vitória

Monumento em homenagem ao ofício das paneleiras, em Vitória, possui duas faces Crédito: Vânia Caus

Embora ainda não tenha sido oficialmente inaugurado, o monumento em homenagem ao ofício das paneleiras já pode ser visto — e admirado — em Vitória . A estrutura, cujos tapumes foram retirados na noite desta segunda-feira (28), fica entre a Avenida Fernando Ferrari e a Avenida Adalberto Simão Nader.

Idealizadora da obra, a artista plástica Vânia Caus conta que levou nove meses para concluir o projeto. "Eu conversei com as paneleiras para concebê-lo. A forma física dele remete ao Mestre Álvaro, que era uma paisagem que elas podiam ver enquanto trabalhavam, antes da expansão imobiliária."

3 metros É a altura do monumento, que, de comprimento, tem 6 metros lineares

Quem passa pela região precisa ficar atento: o monumento tem duas faces. "De um lado, eu trabalhei uma imagem contemporânea do manguezal. Do outro, apresento os quatro elementos da natureza com os quais as paneleiras trabalham, além da própria imagem da mulher paneleira", explica a autora.

Em ambos os casos, os desenhos são feitos de pastilhas e pedras — além das próprias panelas de barro, fixadas na estrutura de concreto. No monumento ainda há referência à bandeira do Espírito Santo e a um trecho de um poema de Elisa Lucinda que diz: "Todo capixaba tem uma panela de barro no peito".

De acordo com Vânia Caus, o formato ondulado da estrutura remete ao movimento das mãos das paneleiras enquanto manuseiam o barro, e as pedras usadas pela artista também fazem menção às que são usadas no polimento das panelas. Ou seja, tudo foi pensando, nos mínimos detalhes.

"Na próxima quinta-feira (31) à tarde, estamos programando, junto das paneleiras, lavar a obra para entregá-la limpa à população", adianta a artista. O monumento levou 90 dias para ser construído e custou R$ 100 mil, repassados pelo Governo Federal , por meio da Lei Aldir Blanc , de apoio à cultura.

Monumento em homenagem ao ofício das paneleiras, em Vitória

QRCODE PARA ACESSIBILIDADE

Se de um lado a panela de barro é uma das grandes tradições capixabas, o monumento em homenagem tem um "que" de tecnologia: em uma das pontas existe um QRCode. Ao lê-lo por meio de um celular, o visitante pode ouvir a história por trás do ofício, a inspiração para a obra e o descritivo visual dela.